Пункты вакцинации развернут в ТРЦ Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В Нур-Султане для большего охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции развернут дополнительные пункты. В частности, сейчас идет подготовка к проведению вакцинации в двух крупнейших ТРЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На этой неделе вакцинация горожан проводится только по предварительной записи, сообщает ortcom.kz

Для обеспечения доступности населения к массовой вакцинации совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля мы разворачиваем пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах города. В ТРЦ "Хан-Шатыр" и MegaSilkWay идёт подготовка к работе по проведению вакцинации населения с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований", - сообщил сегодня на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов.

Он уточнил, что в пунктах вакцинации в ТРЦ будут дежурить по 2 бригады до обеда и после. В составе бригады: врачи и медицинские сёстры.

В целом для охвата населения вакцинацией в городе увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях с 36 до 100, а их работа продлена с 08.00 до 00.00.

Для выработки коллективного иммунитета в столице планируется вакцинировать свыше 600 тыс. человек, или не менее 60% населения города.

В настоящее время важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация населения. Отмечу, что именно вакцинация является мощной профилактической мерой, и польза от её применения существенно перевешивает возможные риски заболевания", - подчеркнул спикер.

На сегодня вакцину от коронавирусной инфекции в городе получили свыше 22,5 тыс. человек: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями. Осложнений после вакцины не зарегистрировано.

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