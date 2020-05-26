Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о штрафах за нарушение масочного режима, передает Kazakhstan Today.

Масочный режим сегодня в полной мере введен по всему городу Алматы. Он очень важен с точки зрения ограничения количества заражения КВИ, стабилизации эпидситуации.

Поэтому сегодня дали соответствующие поручения всем сотрудникам районных акиматов, департаменту полиции, и они со вчерашнего дня очень активно эту работу выполняют. Порядка 400 случаев, когда были сделаны замечания", - сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Он предупредил, что в ближайшее время, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации, к нарушителям будут применять меры административного взыскания, в том числе штрафы.

В первую очередь горожане должны находиться в масках в общественном транспорте. Пока будут только предупреждать, но сам вопрос будут ужесточать", - сказал Ерлан Кожагапанов.

Напомним, что в Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 8531 случай заражения коронавирусом , 35 человек скончались, 4400 выздоровели. В Алматы инфекцией заразились 2201 человек.

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