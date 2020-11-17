Вторая волна пандемии пройдет в непростое для экономики страны время - Токаев

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с ним бороться, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, значительно укреплена система здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих граждан к пандемии.

Вторая волна пандемии будет отличаться во многих отношениях и пройдет в непростое для экономики страны время. Мы должны учитывать это. Сегодня весь мир стоит перед решением так называемого "ковидного уравнения", предполагающего не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к разным негативным последствиям, в том числе и к росту преступности. Поэтому текущая задача - обуздать пандемию, не прибегая к карантину весенних масштабов", - сказал глава государства.

Президент указал на важность принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах.

По состоянию на 23.59 15 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 121 051 заболевший коронавирусом. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 588 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

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