Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 января 2021 года, Алматы переместился в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Карагандинская, Алматинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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