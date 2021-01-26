Алматы переместился в "красную" зону по темпам распространения коронавируса

По последним данным, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 135 новых случаев КВИ. Всего в городе Алматы - 21 276 случаев заболевания.
В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Карагандинская, Алматинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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