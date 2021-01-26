Система Orphus

Алматы переместился в "красную" зону по темпам распространения коронавируса

25.01.2021 14122
Алматы переместился в "красную" зону по темпам распространения коронавируса
Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 января 2021 года, Алматы переместился в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
По последним данным, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 135 новых случаев КВИ. Всего в городе Алматы - 21 276 случаев заболевания.
 
В "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Карагандинская, Алматинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая