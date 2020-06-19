Бекшин высказался о продлении в Алматы ограничительных мер после 20-21 июня

Мы отслеживаем ситуацию, проводим прогноз, и если заболеваемость будет продолжаться на уровне более 7% ежедневного прироста, то, конечно, эти карантинные дополнительные меры, возможно, могут продлиться", - сказал Жандарбек Бекшин.
Он добавил, что заболеваемость в городе ниже 5%, но при этом необходимо не только удержаться на этих позициях, а снизить ежедневный прирост заболеваемости до показателей менее 1%.
По словам главного санитарного врача города, контролировать соблюдение жесткого карантина 20 и 21 июня в Алматы будут сотрудники департамента полиции.
Меры будут носить сначала предупредительный характер, но, если отдельные граждане не будут слушать, в отношении них будут приниматься меры за нарушение общественного порядка", - подчеркнул Бекшин.
Напомним, 18 июня по поручению президента РК Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК были рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости КВИ, комиссия приняла решение о введении в ряде регионов Казахстана дополнительных ограничительных мер в выходные дни - 20-21 июня. В частности, в Алматы в выходные приостановят работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков.
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