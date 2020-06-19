Бекшин высказался о продлении в Алматы ограничительных мер после 20-21 июня

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал, будут ли вводиться ограничения на все последующие выходные, передает Kazakhstan Today.

Мы отслеживаем ситуацию, проводим прогноз, и если заболеваемость будет продолжаться на уровне более 7% ежедневного прироста, то, конечно, эти карантинные дополнительные меры, возможно, могут продлиться", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что заболеваемость в городе ниже 5%, но при этом необходимо не только удержаться на этих позициях, а снизить ежедневный прирост заболеваемости до показателей менее 1%.

По словам главного санитарного врача города, контролировать соблюдение жесткого карантина 20 и 21 июня в Алматы будут сотрудники департамента полиции.

Меры будут носить сначала предупредительный характер, но, если отдельные граждане не будут слушать, в отношении них будут приниматься меры за нарушение общественного порядка", - подчеркнул Бекшин.

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