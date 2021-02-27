Главный санитарный врач города обратился к алматинцам

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин в канун мартовских праздников обратился к жителям мегаполиса с просьбой продолжать следовать карантинным требованиям, передает Kazakhstan Today.

Нарушения могут привести к новой волне заболеваемости коронавирусом, тем более что Алматы уже находится на границе "зеленой" и "желтой" зон, сообщает пресс-служба ДСЭК Алматы.

Жандарбек Бекшин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в городе остается напряженной. С начала года зарегистрировано 6252 случая заражения КВИ, за 25 февраля зафиксировано 110 случаев.

При этом в Алматы коэффициент R (репрезентативности заражения) - 1 и показатель заболеваемости за последние 7 дней - 38 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует зеленой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации, на границе с желтой", - отметил Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы добавил, что этот показатель может измениться, если алматинцы продолжать игнорировать санитарно-эпидемиологические требования и посещать массовые скопления людей. К примеру, в последние дни все чаще можно увидеть группы горожан на Шымбулаке и Медео.

Медики подчеркивают, что это касается и посещения парков, площадей, торгово-развлекательных центров, особенно в выходные и праздничные дни. Так как в таких местах могут находиться больные с бессимптомными формами инфекции.

Жандарбек Бекшин добавил, что более 43% случаев заражения коронавирусом в Алматы произошло именно в общественных местах.

Напомним , в марте 2021 года казахстанцы будут отдыхать 12 дней, включая традиционные дни отдыха.

По состоянию на 23.59 25 февраля в Казахстане зарегистрировано 211 212 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 211 212 случаев, из них в Алматы - 24 773 (+110).

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