Изменен протокол диагностики и лечения COVID-19 в Казахстане

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Как сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook , в ходе очередного заседания Объединённой комиссии по качеству рассматривался вопрос клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная инфекция COVID-19" (8-я редакция), передает Kazakhstan Today.

В новой редакции протокола добавлены два приложения: Приложение 16 - Алгоритм наблюдения пациентов, перенесших пневмонию COVID-19, после выписки из инфекционного стационара, Приложение 17 - Диагностика и лечение венозных тромбоэмболии (ВТЭ) у больных COVID-19.

Кроме того, изменены сроки и кратность тестирования на ПЦР, лекарственная терапия (в том числе приостановлено применение гидроксихлорохина до получения новых исследований), изменена тактика лечения бессимптомных форм (домашний карантин), предусмотрено лечение и наблюдение реконвалесцентов после выписки из стационара.

Коронавирусная инфекция (COVID-2019) - острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи; патогенетически характеризуется локальным и системным иммуновоспалительным процессом, гиперактивностью коагуляционного каскада, эндотелиопатией, гипоксией, приводящих к развитию микро- и макротромбозов; протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм с интоксикацией, поражением сосудов, легких, сердца, почек, ЖКТ с риском развития осложнений (ОДН, ОРДС, сепсис, шок, СПОН, ТЭЛА).

Также на заседании рассмотрели промежуточный отчет в рамках проекта ВБ "Институциональная поддержка ОКК".





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