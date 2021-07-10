Количество повторно заболевающих COVID-19 не превышает 1% - Роспотребнадзор

МОСКВА. 9 ИЮЛЯ - В Роспотребнадзоре рассказали, что количество случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией составляет примерно 1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава ведомства Анна Попова также заявила, что количество заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации достигает 0,7% от общего числа привитых. Она подчеркнула, что прошедшие вакцинацию болеют бессимптомно, вероятность проявления заболевания в их случае минимальна. Тем временем в Минздраве РФ заявили, что готовы к обсуждению взаимного признания сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. Ранее европейские дипломаты подтвердили отправку соответствующего предложения российской стороне, пишет RT

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество повторных случаев заражения коронавирусом в России не превышает 1%. По её словам, в случае предположительных повторных случаев заболевания COVID-19 следует тщательно разбираться с постановкой диагноза.

Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их почему-то чуть больше", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, прошедшие полную вакцинацию россияне заразились коронавирусом только в 0,7% от общего числа привитых.

После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых", - пояснила она.

По словам Поповой, все привитые в России болеют бессимптомно, вероятность возникновения симптомов возможна у двух человек на 300 привитых. Отмечается, что все три представленные в России вакцины дают сопоставимый эффект.

Как отметила глава Роспотребнадзора, "люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях". Она уточнила, что заразившихся после первой дозы вакцины оказывается больше, поскольку у них не успел сформироваться иммунитет.

Оценивая ситуацию с коронавирусом в России, Попова высказала мнение, что необходимости вводить в стране локдаун нет. По её словам, существующие ограничительные меры и вакцинация работают.

Сегодня такой необходимости нет. И её не будет абсолютно точно, если мы привьёмся", - сказала Попова.

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