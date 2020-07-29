Президент провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области

Актау. 28 июля. Kazakhstan Today - Глава Мангистауской области Серикбай Трумов доложил президенту об эпидемиологической ситуации и мерах борьбы с коронавирусной инфекцией в области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, в ходе беседы с Касым-Жомартом Токаевым Серикбай Трумов доложил об эпидемиологической ситуации и мерах борьбы с коронавирусной инфекцией в области.

В Мангистау зарегистрировано 2743 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки вирус выявлен у 44 человек, интенсивность роста заболевания составила 1,6%. Выздоровели - 1898 человек, или 70,3%. На сегодняшний день 657 пациентов с диагнозом пневмония находятся на лечении, в середине июля это число составляло 1431 человек. Число заболевающих снизилось на 56%.

В связи с сокращением числа пациентов, провизорный стационар №1 в Актау закрыт. Число вызовов скорой помощи сократилось на 45%, в том числе по пневмонии примерно в три раза. В результате предпринятых карантинных мер по республике, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется.

Президент поручил держать ситуацию на строгом контроле и продолжать работу в данном направлении. Глава государства отметил важность соблюдения карантинных мер и проведения активных разъяснительных работ среди населения.

Ранее сообщалось, что за период режима карантина, который завершается 2 августа, в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. В регионах Казахстана закрываются провизорные и инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места.

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