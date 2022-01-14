Сводка эпидситуации: рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК

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За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 5118;
в городе Алматы - 1205;
в городе Шымкенте - 320;
в Акмолинской области -138;
в Актюбинской области - 225;
в Алматинской области - 133;
в Атырауской области - 243;
в ВКО - 95;
в Жамбылской области - 69;
в ЗКО - 93;
в Карагандинской области - 669;
в Костанайской области - 94;
в Кызылординской области - 268;
в Мангистауской области - 179;
в Павлодарской области - 85;
в СКО - 59;
в Туркестанской области - 129.
В Казахстане за сутки 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших 966 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 35 710 человек (33 936 КВИ+ и 1 774 КВИ-), из них: в стационарах - 3888 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 822.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 206 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 38.
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 12 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 062 летальных случая от КВИ+. 11 января от коронавируса с положительным ПЦР-тестом скончались три человека.
11 января 2022 года зафиксирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 101 человек выздоровел.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 474, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 471.
На 12 января 2022 году вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 401 263 человек, вторым - 194 394. Первой дозой: подростки - 322 367, беременные женщины - 22 521, кормящие женщины - 56 340. Второй дозой: подростки - 156 454, беременные женщины - 10 383, кормящие женщины - 27 545.
На 12 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 037 214 человек, вторым - 8 585 758.