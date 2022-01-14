Сводка эпидситуации: рекордный прирост заболевания COVID-19 отмечается в РК

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НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. По состоянию на 12 января 2022 года всего в Казахстане подтверждено 1 013 586 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 5118;

в городе Алматы - 1205;

в городе Шымкенте - 320;

в Акмолинской области -138;

в Актюбинской области - 225;

в Алматинской области - 133;

в Атырауской области - 243;

в ВКО - 95;

в Жамбылской области - 69;

в ЗКО - 93;

в Карагандинской области - 669;

в Костанайской области - 94;

в Кызылординской области - 268;

в Мангистауской области - 179;

в Павлодарской области - 85;

в СКО - 59;

в Туркестанской области - 129.

В Казахстане за сутки 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровевших 966 588 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 35 710 человек (33 936 КВИ+ и 1 774 КВИ-), из них: в стационарах - 3888 пациентов, на амбулаторном уровне - 31 822.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 206 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 38.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 12 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 062 летальных случая от КВИ+. 11 января от коронавируса с положительным ПЦР-тестом скончались три человека.

11 января 2022 года зафиксирован 61 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 101 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 474, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 471.

На 12 января 2022 году вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 401 263 человек, вторым - 194 394. Первой дозой: подростки - 322 367, беременные женщины - 22 521, кормящие женщины - 56 340. Второй дозой: подростки - 156 454, беременные женщины - 10 383, кормящие женщины - 27 545.

На 12 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 037 214 человек, вторым - 8 585 758.



