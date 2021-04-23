Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 апреля

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 21 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 297 839 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:
в городе Алматы – 48 295 (+695);
в городе Нур-Султане – 41 214 (+574);
в ВКО – 24 129 (+93);
в Карагандинской области – 21 399 (+225);
в Атырауской области – 21 046 (+140);
в Павлодарской области – 19 991 (+55);
в Алматинской области – 19 361 (+240);
в ЗКО – 17 923 (+185);
в Акмолинской области – 17 150 (+97);
в Костанайской области – 14 491 (+33);
в СКО – 13 697 (+27);
в городе Шымкенте – 8536 (+112);
в Актюбинской области – 8053 (+117);
в Жамбылской области – 7267 (+69);
в Мангистауской области – 5244 (+108);
в Туркестанской области – 5081 (+51);
в Кызылординской области – 4962 (+72).
В Казахстане за сутки 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 254 971 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек (39 385 КВИ+ и 474 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 034 пациента, на амбулаторном уровне – 25 825 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 679 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 апреля зарегистрировано 3483 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 апреля от КВИ скончались 24 человека.
На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 123 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 74 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 148, случаев с летальным исходом – 761, всего выздоровели – 50 913 человек.
По последним данным, 796 383 человек провакцинировано в Казахстане.
Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
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