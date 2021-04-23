Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 апреля

22.04.2021 313147
Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 апреля
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 21 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 297 839 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 48 295 (+695);
 
в городе Нур-Султане – 41 214 (+574);
 
в ВКО – 24 129 (+93);
 
в Карагандинской области – 21 399 (+225);
 
в Атырауской области – 21 046 (+140);
 
в Павлодарской области – 19 991 (+55);
 
в Алматинской области – 19 361 (+240);
 
в ЗКО – 17 923 (+185);
 
в Акмолинской области – 17 150 (+97);
 
в Костанайской области – 14 491 (+33);
 
в СКО – 13 697 (+27);
 
в городе Шымкенте – 8536 (+112);
 
в Актюбинской области – 8053 (+117);
 
в Жамбылской области – 7267 (+69);
 
в Мангистауской области – 5244 (+108);
 
в Туркестанской области – 5081 (+51);
 
в Кызылординской области – 4962 (+72).
 
В Казахстане за сутки 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 254 971 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек (39 385 КВИ+ и 474 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 034 пациента, на амбулаторном уровне – 25 825 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 679 пациентов; 
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;
 
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 апреля зарегистрировано 3483 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 апреля от КВИ скончались 24 человека. 
 
На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 123 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 74 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 148, случаев с летальным исходом – 761, всего выздоровели – 50 913 человек.
 
По последним данным, 796 383 человек провакцинировано в Казахстане.

Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая