Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 апреля

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 21 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 297 839 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:

в городе Алматы – 48 295 (+695);

в городе Нур-Султане – 41 214 (+574);

в ВКО – 24 129 (+93);

в Карагандинской области – 21 399 (+225);

в Атырауской области – 21 046 (+140);

в Павлодарской области – 19 991 (+55);

в Алматинской области – 19 361 (+240);

в ЗКО – 17 923 (+185);

в Акмолинской области – 17 150 (+97);

в Костанайской области – 14 491 (+33);

в СКО – 13 697 (+27);

в городе Шымкенте – 8536 (+112);

в Актюбинской области – 8053 (+117);

в Жамбылской области – 7267 (+69);

в Мангистауской области – 5244 (+108);

в Туркестанской области – 5081 (+51);

в Кызылординской области – 4962 (+72).

В Казахстане за сутки 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 254 971 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек (39 385 КВИ+ и 474 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 034 пациента, на амбулаторном уровне – 25 825 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 679 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 21 апреля зарегистрировано 3483 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 апреля от КВИ скончались 24 человека.

На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 123 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 74 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 148, случаев с летальным исходом – 761, всего выздоровели – 50 913 человек.

По последним данным, 796 383 человек провакцинировано в Казахстане.





в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. Согласно матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 апреля 2021 года,: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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