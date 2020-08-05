Цой заявил о снижении репродуктивности COVID-19 в Казахстане

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в ходе заседания правительства заявил о снижении новых случаев и репродуктивности коронавируса в стране, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минздрава по республике отмечается снижение зарегистрированных случаев в сравнении с прошлой неделей на 18%. Ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%, каждый день регистрируется снижение количества случаев.

За четыре недели карантина достигнуто следующее: наблюдается снижение занятости коек на 56%, из них реанимационных - на 36%", - уточнил он.

На 4 августа репродуктивность КВИ снизилась до 0,89.

Цой пояснил, что показатель репродуктивности инфекции зависит от количества людей, которых инфицирует один больной. Показатель более одного говорит о тенденции роста инфицированных пациентов. Уровень репродукции вируса ниже одного является свидетельством снижения количества инфицированных людей от одного зараженного человека.

Министр также отметил рост числа выздоровевших до 63%.

По его словам, снизилось число вызовов скорой помощи, в том числе по вопросам коронавируса на 40%. Показатель продуктивности инфекции снизился на 24%, то есть с 1,2 до 0,89. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.





На 4 августа картина показателя репродуктивности, практически во всех регионах, кроме Акмолинской, Костанайской областей, достигла переломного уровня не выше единицы", - добавил министр.





Он также заявил о 1091 летальном случае от КВИ в Казахстане. Ранее сообщалось, что в Казахстане зарегистрированы 1058 случаев с летальным исходом





Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан и снижению распространения вируса в том числе разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения гражданами санитарных норм и карантинных требований.

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