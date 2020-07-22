Цой заявил о стабилизации заболеваемости и смертности от COVID-19

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой заявил о заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, передает Kazakhstan Today.
По словам главы Минздрава, тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от COVID-19 прослеживается за последнюю неделю. Ситуация заболеваемости находится на уровне 1500-1600 человек в сутки.
Кроме того, он рассказал, что общий коечный фонд увеличен с 30,4 тыс. до 49,7 тыс. за три недели, в том числе дополнительно развернуто 5,3 тысячи инфекционных коек.
В провизорных стационарах занятость коек снизилась на 20% с критического уровня занятости 89%, за счет дополнительно открытых 14 тыс. коек и составила 69%.
Реанимационные койки заняты на 67%. Стоит отметить, что до введения карантина данный показатель реанимационных коек составляла 91%.
Таким образом, во исполнение поручения главы государства в настоящее время развернуто достаточное количество коек, развернуто необходимое количество коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями", - отметил Цой.
Кроме того, отмечается, что за две недели количество выздоровевших от коронавируса увеличилось на 60%. Также снижен ежесуточный прирост заражения с 4% до 2,1%, снижено количество вызовов скорой помощи на 23%.
По последним данным в Казахстане зарегистрировано более 73 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело более 43 тыс. пациентов, 585 человек скончались.
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