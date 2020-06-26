В Актобе в выходные усилят карантин

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Актобе. 25 июня. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного санитарного врача Актюбинской области в выходные дни будет усилен режим карантина, передает Kazakhstan Today.

С 22 часов 26 июня до ноля часов 29 июня вводятся карантинные и ограничительные меры, сообщает " Диапазон ".

Постановлением запрещено передвигаться по городу, за исключением следующих случаев: на работу и с места работы, при наличии справки с места работы; для приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке; выезда к врачу по экстренным случаям; выгула домашних животных около дома.

25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.

В выходные будут закрыты все торговые центры и дома, рынки, супер- и гипермаркеты.

Выход из дома лицам 65 лет не рекомендован.

Отмечается, что такие ограничения будут и в последующие выходные.





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