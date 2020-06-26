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В Актобе в выходные усилят карантин

25.06.2020, 17:30 24517
В Актобе в выходные усилят карантин
Фото: https://diapazon.kz/
Актобе. 25 июня. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного санитарного врача Актюбинской области в выходные дни будет усилен режим карантина, передает Kazakhstan Today.
 
С 22 часов 26 июня до ноля часов 29 июня вводятся карантинные и ограничительные меры, сообщает "Диапазон".
 
Постановлением запрещено передвигаться по городу, за исключением следующих случаев: на работу и с места работы, при наличии справки с места работы; для приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке; выезда к врачу по экстренным случаям; выгула домашних животных около дома.
 
25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.
 
В выходные будут закрыты все торговые центры и дома, рынки, супер- и гипермаркеты. 
 
Выход из дома лицам 65 лет не рекомендован.
 
Отмечается, что такие ограничения будут и в последующие выходные.

В Актюбинской области зарегистрировано 693 случаев коронавируса. Всего в Казахстане 19 285 случаев КВИ, 136 летальных
 

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