В Актобе в выходные усилят карантин

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С 22 часов 26 июня до ноля часов 29 июня вводятся карантинные и ограничительные меры, сообщает "Диапазон".
Постановлением запрещено передвигаться по городу, за исключением следующих случаев: на работу и с места работы, при наличии справки с места работы; для приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке; выезда к врачу по экстренным случаям; выгула домашних животных около дома.
25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней.
В выходные будут закрыты все торговые центры и дома, рынки, супер- и гипермаркеты.
Выход из дома лицам 65 лет не рекомендован.
Отмечается, что такие ограничения будут и в последующие выходные.
В Актюбинской области зарегистрировано 693 случаев коронавируса. Всего в Казахстане 19 285 случаев КВИ, 136 летальных.
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