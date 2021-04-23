В Актюбинской области ужесточают карантин

АКТОБЕ. 22 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление об усилении карантинных мер с ноля часов 23 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе вводится запрет на деятельность детских оздоровительных лагерей; работу столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведениях; индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время; проведение совещаний (заседаний) в очном режиме, за исключением объектов жизнеобеспечения области и экстренных ситуаций; проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди совместно проживающих членов одной семьи во время священного месяца Рамадан; сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальные автомобили, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных и скверах.

Продолжится дистанционный формат обучения учащихся общеобразовательных школ (за исключением выпускных 9, 11, 12 классов в комбинированном формате в течение 6 дней недели).

С 26 апреля на дистанционный формат переведут учащихся городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, за исключением школ, расположенных в селах, где отсутствует интернет.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 21 апреля в Казахстане зарегистрировано 297 839 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них в Актюбинской области - 8053 (+117).

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