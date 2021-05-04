В Минздраве объяснили изменения в графике вакцинации "Спутником V"

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Национальном центре общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК прокомментировали изменения, внесенные в график вакцинации "Спутником V" в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года №17 внесены изменения в график вакцинации "Спутником V". При этом интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины должен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым компонентом на 45-й день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 90 дней", - сообщили в пресс-службе РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК.

Отмечается, что данная позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессора, академика РАН, Гинцбурга от 22 апреля 2021 года.

Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клетки памяти, что приводит к более высокому и устойчивому ответу. Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых (например, вакцины против гепатита А и вируса папилломы человека). А по вакцинам против коронавирусной инфекций научные исследования продолжаются. По мере получения доказательной базы по эффективности будут выработаны дополнительные рекомендации", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что в научном издании The Lancet 6 марта 2021 года опубликована информация об эффективности вакцины AstraZeneca COVID-19 при увеличении интервала между дозами на основании результатов трех простых слепых рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Согласно результатам исследования, эффективность вакцины составляет 81,3%, если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность вакцины составила 66,7%, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

С момента проведения массовой вакцинации против коронавирусной инфекций в мире данная практика используется в отношении других вакцин против коронавирусной инфекции во многих странах мира. В настоящее время на основании полученных научных данных Британия изменила план вакцинации для вакцин (Pfizer совместно с BioNTech/ Оксфордского университета и компании AstraZeneca). Если раньше планировалось вводить вторую дозу вакцины через 21 день после первой, то в настоящее время интервал увеличен до трех месяцев. Во Франции увеличен интервал между прививками мРНК вакциной (компаний BioNTech/Pfizer и Moderna) с 14 апреля 2021 года до 6 недель вместо 4 недель. По официальным данным министра здравоохранения Ирландии, там также в ближайшие дни планируют продлить интервал между первой и второй дозами вакцины Covid-19 с четырех недель до более длительного периода до 12 недель. Министерство здравоохранения Украины, где вакцинация против коронавирусной инфекции начата с 25 февраля, увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield с 28 дней до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов, что также не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй дозы через 4-12 недель", - говорится в сообщении.

Таким образом, полученные данные научных исследований по изучению эффективности вакцин против коронавирусной инфекций и практики вакцинации против коронавирусной инфекции со всего мира показывают, что первая доза двухдозовой вакцины подтверждает положительный эффект в сокращении случаев заболевания КВИ и госпитализаций, резюмирует пресс-служба.

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