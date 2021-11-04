В Нур-Султане ослаблен карантин

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий на обьектах, участвующих в проекте Ashyq, а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.

Кроме того, нельзя посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, цирки, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq).

Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq.

Продолжена реализация проекта Ashyq на следующих объектах предпринимательства:

- фитнес-клубы, включая йога центры;

- спа-центры;

- бани, сауны, бассейны;

- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

- боулинг клубы;

- кинотеатры;

- театры и филармонии;

- объекты общественного питания, летние площадки, фудкорты, банкетные залы, за исключением стритфудов;

- объекты общественного питания по типу столовых;

- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

- бильярдные клубы;

- концертные залы;

- добровольные участники;

- караоке;

- выставки;

- океанариум;

- марафоны;

- спортивные мероприятия со зрителями;

- аэропорты;

- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

- детские развлекательные центры (крытые);

- цирки;

- отели, гостиницы;

- центры обслуживания населения;

- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

- букмекерские конторы;

- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

- организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей);

- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

- общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

- религиозные объекты;

- игровые клубы (казино);

- ночные клубы.

Реализация проекта Ashyq на объектах предпринимательства организована в соответствии с критериями для "желтой" зоны.

Разрешается деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq в соответствии с критериями для "желтой" зоны.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) следует строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Постановление вступает в силу со дня подписания.



