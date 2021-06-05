В ВКО продлили карантин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе продлеваются ограничительные меры с 6 по 19 июня. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

В соответствии с постановлением разрешена деятельность специальных и специализированных организаций для детей, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, школ-интернатов общего типа и для одаренных детей, домов ребенка, детских домов, детских центров оказания специальных социальных услуг полустационарного типа, а также центров ресоциализации и адаптации лиц, без определенного места жительства с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

С полной версией постановления можно ознакомиться по ссылке

Напомним , 4 июня главный государственный санитарный врач подписал поправки в постановление, согласно которым прибывающие из Индии туристы будут помещаться не 14-дневный карантин даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.

По состоянию на 23.59 3 июня в Казахстане подтверждено 391 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в ВКО - 90.

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