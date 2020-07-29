Система Orphus

Заболеваемость пневмонией в Нур-Султане за время карантина снизилась в 2 раза

28.07.2020, 10:03 7426
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе заседания правительства рассказал о результатах трехнедельного карантина в столице, передает Kazakhstan Today.
 
По словам акима столицы, на сегодняшний день в Нур-Султане зарегистрировано 10 323 заболевших КВИ, 70% из них выздоровели. За последнюю неделю их численность выздоровевших выросла до 1563 человека. Таким образом, 25% пациентов излечились на прошлой неделе.
 
Он также отметил, что с момента введения ограничительных мер заболеваемость пневмонией в Нур-Султане снизилась в 2 раза. Так, если 3 июля в столице было выявлено 1348 заболевших, то 28 июля этот показатель составил 633.
 
Кроме того, отмечается сокращение загруженности стационаров с 99% до 38%. Также наблюдается сокращение обращений в скорую помощь в 2,7 раза. Так, если 22 июня было зафиксировано 4,4 тыс. вызовов (в том числе 500 по вопросам КВИ), к настоящему времени количество вызовов сократилось до 1,5 тыс. (в том числе 89 по вопросам КВИ). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая