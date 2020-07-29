Заболеваемость пневмонией в Нур-Султане за время карантина снизилась в 2 раза

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в ходе заседания правительства рассказал о результатах трехнедельного карантина в столице, передает Kazakhstan Today.

По словам акима столицы, на сегодняшний день в Нур-Султане зарегистрировано 10 323 заболевших КВИ, 70% из них выздоровели. За последнюю неделю их численность выздоровевших выросла до 1563 человека. Таким образом, 25% пациентов излечились на прошлой неделе.

Он также отметил, что с момента введения ограничительных мер заболеваемость пневмонией в Нур-Султане снизилась в 2 раза. Так, если 3 июля в столице было выявлено 1348 заболевших, то 28 июля этот показатель составил 633.

Кроме того, отмечается сокращение загруженности стационаров с 99% до 38%. Также наблюдается сокращение обращений в скорую помощь в 2,7 раза. Так, если 22 июня было зафиксировано 4,4 тыс. вызовов (в том числе 500 по вопросам КВИ), к настоящему времени количество вызовов сократилось до 1,5 тыс. (в том числе 89 по вопросам КВИ).

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