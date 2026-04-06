01.04.2026, 09:16 30311
Что ждет казахстанцев в апреле
Что ожидает казахстанцев в апреле 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В апреле завершается мораторий на рост цен на коммунальные тарифы
Напомним, с 16 октября 2025 года правительство приостановило повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца I квартала 2026 года. Отмечалось что сдерживание роста тарифов будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий.
Кроме того, в тот же день был введен мораторий на рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
Также правительство обещало списать пени и штрафы по налогам в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года. Данная мера была принята в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса.
Банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев
По данным Комитета государственных доходов, первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы до 15 апреля 2026 года по итогам первого квартала.
Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти три месяца должна превышать один миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы", - пояснил глава управления администрирования специальных налоговых режимов КГД Ерканат Шынберген.
Если окажется, что счет все же использовался для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности, человек легко сможет это подтвердить.
С апреля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в законодательство, касающиеся оборота оружия и охранной деятельности.
В Казахстане на II квартал установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров
С 1 апреля по 30 июня 2026 года в Казахстане установили минимальные уровни цен на ряд товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, а также на отдельную продукцию казахстанского производства. Перечень включает 36 наименований товаров.
Госслужба по всему Казахстану перейдет на автоматизированный отбор кандидатов
С 1 апреля 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок поступления на государственную службу, предусматривающий полный переход к онлайн-отбору и автоматизации конкурсных процедур.
Сроки отбора сократят до 5-7 рабочих дней, а количество этапов уменьшат. Для руководящих должностей введут эссе и собеседование, для исполнительных - практические задания и психометрическое тестирование (IQ, EQ и SQ).
Введение лицензирования летних лагерей
В рамках концепции "Дети Казахстана" запланировано введение лицензирования летних лагерей с 1 апреля 2026 года, а детских садов с 2027 года.
Также в рамках концепции планируется внедрение в школах часа педагога-психолога и открытие 40 кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия.
В Казахстане завершается мартовское ЕНТ
Тестирование проходит с 1 марта по 6 апреля. В нем участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
Starlink поможет регулировать движение поездов в Казахстане
На участке Карагайлы - Кокпекты внедрена цифровая система регулирования движения поездов "АЙМАК RAIL". В декабре 2025 года стартовал проект по внедрению спутниковой системы Starlink на участке протяженностью 247 км, что позволит увеличить пропускную способность с 4 до 7 пар поездов в сутки и обеспечить перевозку более 5 млн тонн грузов в год. Тестовый запуск планируется на апрель 2026 года, сообщили в КТЖ.
Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане
С 22 по 24 апреля в Казахстане пройдет региональный экологический саммит. По его итогам ожидается принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии о региональном сотрудничестве в сфере экологии и устойчивого развития. Инструментом реализации принятых решений станет Региональная программа действий с агентствами ООН для устойчивого будущего Центральной Азии, которая включает региональные инициативы по тематическим направлениям саммита, сообщили в Минэкологии.
Запускается прямое пассажирское сообщение по маршруту Астана - Талдыкорган
С 9 апреля 2026 года начинается курсирование беспересадочных вагонов по маршруту Астана - Актогай - Талдыкорган.
Как сообщили в Минтранспорта, в состав поезда № 122/121 Астана - Семей - Астана (перевозчик ТОО "Арай Транс KZ") включаются два беспересадочных вагона - 1 купейный и 1 плацкартный. После прибытия на станцию Актогай они продолжают движение до Талдыкоргана в составе отдельного поезда, что обеспечивает пассажирам удобное путешествие без пересадок. Курсирование предусмотрено через день.
Авиасообщение из Алматы в Индию
Авиакомпания "Эйр Астана" планирует запустить с 20 апреля авиасообщение Алматы - Мумбай (Индия), сообщили в КГА.
С 20 апреля текущего года запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок на Шымкентском НПЗ
Напомним, на предприятии 27 марта 2026 года начались планово-предупредительные работы (ППР).
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов отгрузка нефтепродуктов в период ППР будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов. На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы: автобензин - 29 450 тонн, дизельное топливо - 22 900 тонн, авиакеросин - 10 530 тонн. Во время проведения ППР на ПКОП два других нефтеперерабатывающих завода "КазМунайГаза" - Павлодарский НХЗ и Атырауский НПЗ продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме", - проинформировали в КМГ.
Отмечается, что на текущий момент ситуация на рынке нефтепродуктов Казахстана стабильная: запасы бензина марки АИ-92 в размере 38-дневного потребления, а запасы дизельного топлива - 49-дневного потребления.
Какие праздники отмечаются в апреле
В этом году на апрель не выпадает ни одного государственного праздника, поэтому казахстанцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. При пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет 8 выходных и 22 рабочих дня, при шестидневной рабочей неделе - 4 выходных и 26 рабочих дней.
В апреле отмечается ряд профессиональных праздников:
День работников в сфере оказания государственных услуг - 7 апреля;
День геолога - первое воскресенье апреля;
День работников науки - 12 апреля;
День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства - 16 апреля;
День Службы государственной охраны Республики Казахстан - 21 апреля;
Также в апреле казахстанцы отметят ряд праздничных и международных дат:
5 апреля - День миграционной службы Казахстана;
12 апреля - День авиации и космонавтики. В 2026 году исполняется 65 лет первому полету человека в космос. Он состоялся 12 апреля 1961 года;
15 апреля - День влюбленных в Казахстане (День Козы Корпеша и Баян Сулу);
22 апреля - Международный день Земли;
23 апреля - Национальный день книги.
Кроме того, в этом месяце христиане будут отмечать Пасху. У католиков Великий пост закончится 4 апреля. Пасха приходится на 5 апреля.
Великий пост у православных завершается 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Продолжительность Великого поста традиционно составляет 48 дней.
Медорганизации перейдут на новую цифровую систему
До 15 апреля 2026 года состоится переход медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ОСМС и ГОБМП, на систему Qalqan. Цифровая платформа обеспечит полную цифровизацию процессов финансирования, интеграцию с медицинскими ИС, аналитическое сопровождение всех управленческих решений и поддержку пациентов и клиник, сообщили в правительстве.
На уровне пациента в системе Qalqan будет аккумулироваться информация по услугам, госпитализациям, анализам, назначениям, медицинским расходам, разбивка затрат по ОСМС, ГОБМП. В настоящее время все эти данные разрознены, и пациент зачастую не может видеть полную картину. Qalqan обеспечит единый сквозной маршрут пациента. Дополнительно граждане получат возможность сообщать о несоответствиях, что позволит создать механизм "народного контроля".
С апреля вступают в силу изменения в регулировании оборота оружия и охранной деятельности
Владельцы нарезного гражданского и служебного оружия должны будут проводить контрольный отстрел, а при нарушении сроков разрешение может быть приостановлено. Для юридических лиц вводятся дополнительные требования к хранению оружия и отчетности, сообщили в сенате.
Погода в апреле
В целом апрель на большей части территории Казахстана ожидается теплым, с избыточным количеством осадков лишь в западных регионах, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны, на остальной территории республики - осадки ожидаются около климатической нормы", - проинформировали в Казгидромете.
В большинстве регионов Казахстана апрель начнется по-весеннему теплой погодой, днем воздух прогреется до +15+23°С, а жителей южной половины страны ожидают по-летнему жаркие дни, с температурным фоном +22+32°С. Однако уже к концу первой декады прогнозируются возвраты холодов в северо-западной половине страны, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0,-5°С, днем до +5+13°С, отмечают синоптики.
В центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируется спад жары в дневные часы от +25+32°С до +15+23°С.
На востоке республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -8+3°С до +2+11°С, днем от +10+17°С до +15+28°С. В первой половине второй декады и в этих регионах ожидается заметный спад температуры днем до +5+15°С.
Во второй половине месяца температурный фон вновь будет повышаться, в отдельные дни воздух прогреется на севере, в центре, востоке страны днем до +15+25°С, в западной и южной половине страны до +25+35°С. Возможны кратковременные волны холода.
В течение первой декады дожди на западе и северо-западе страны прогнозируются часто, в начале апреля временами сильные и с грозами, в конце декады ночью ожидаются осадки, возможен переход дождя в мокрый снег. В северных областях лишь в начале апреля прогнозируется малооблачная погода без осадков, затем пройдут дожди, в конце декады в ночные часы не исключены дождь со снегом. На востоке, в центре и в южной половине республики в середине и в конце декады ожидаются грозовые дожди.
новости по теме
21.03.2026, 11:15 59006
Наурыз мейрамы: символ обновления, единства и национальных традиций Казахстана
Наурыз мейрамы в Казахстане является одним из главных национальных праздников, объединяющим многовековые традиции, культурное наследие и современные общественные ценности. Он символизирует не только приход весны, но и обновление жизни, гармонию человека с природой и начало нового года по восточному календарю.
Истоки праздника: от древности к современности
История Наурыза насчитывает более трех тысяч лет. Его корни уходят в эпоху древних цивилизаций Центральной Азии и Ближнего Востока, где особое значение придавалось дню весеннего равноденствия. Именно в этот период день и ночь становятся равными, что символизирует баланс, обновление и начало нового жизненного цикла.
Для кочевых народов, населявших территорию современного Казахстана, Наурыз имел практическое значение - он знаменовал окончание суровой зимы и начало нового хозяйственного года. Считалось, что от того, как встретят этот день, зависит благополучие всего года.
Несмотря на то что в советский период праздник оказался под запретом, он продолжал сохраняться в народной памяти. Официальное возвращение Наурыза произошло в конце 1980 годов, а после обретения независимости Казахстана он получил статус государственного и стал символом национального возрождения.
Когда и как отмечают Наурыз
Сегодня в Казахстане Наурыз празднуют ежегодно с 21 по 23 марта. Эти дни являются официальными выходными.
В последние годы концепция празднования расширилась: введена декада "Наурызнама", в рамках которой каждая дата посвящена отдельной тематике - от благотворительности и экологии до культуры и семейных ценностей. Это позволяет не только сохранить традиции, но и адаптировать их к современным реалиям.
Праздничные мероприятия проходят по всей стране - от крупных городов до небольших ауылов. Центральные площади превращаются в этноаулы, где устанавливаются юрты, проходят концерты, театрализованные представления и народные гуляния.
Обряды и традиции: символика обновления
Наурыз сопровождается множеством обычаев, каждый из которых имеет глубокий смысл.
В преддверии праздника принято:
- проводить генеральную уборку дома;
- избавляться от старых вещей;
- мириться с близкими и просить прощения.
Считалось, что в новый год нельзя входить с обидами или долгами.
Одним из ключевых элементов является гостеприимство. В дни Наурыза двери домов открыты для гостей, а хозяева стремятся угостить каждого, кто переступил порог. Существует поверье: чем больше гостей примешь, тем удачнее будет год.
Также широко распространены традиционные обряды:
- шашу - обряд разбрасывания сладостей как символа изобилия;
- бата - благословение старших;
- көрісу - обмен приветствиями и добрыми пожеланиями.
Национальные игры и культурные мероприятия
Особую атмосферу празднику придают народные игры и состязания. Среди них:
- казакша күрес (национальная борьба);
- көкпар (конная игра);
- асық ату;
- тоғызқұмалақ.
Также проводятся айтысы - поэтические состязания акынов, где участники импровизируют, демонстрируя остроумие и знание традиций.
Эти мероприятия не только развлекают, но и выполняют важную функцию сохранения культурного наследия.
Праздничный дастархан: символ достатка
Центральное место в праздновании занимает дастархан. Главным блюдом является наурыз көже - традиционный суп, состоящий из семи ингредиентов. Число семь имеет сакральное значение и символизирует основные жизненные ценности: благополучие, здоровье, мудрость, рост и достаток.
Помимо наурыз көже, на столе обязательно присутствуют:
- бауырсаки;
- мясные блюда, включая бешбармак;
- молочные продукты и напитки, такие как кумыс и шубат.
Щедрый дастархан считается залогом благополучия на весь год.
Наурыз как символ единства
Сегодня Наурыз в Казахстане - это праздник, объединяющий представителей разных этносов и культур. Его отмечают не только казахи, но и все жители страны независимо от национальности и вероисповедания.
Праздник подчеркивает ценности мира, согласия и взаимного уважения. Он стал важной частью государственной политики по укреплению общественного единства и сохранению культурного многообразия.
Международное признание
Наурыз имеет международный статус. Он включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО и отмечается в ряде стран - от Центральной Азии до Ближнего Востока.
Наурыз в Казахстане - это не просто календарная дата, а глубокий культурный и духовный феномен. Он объединяет прошлое и настоящее, традиции и современность, формируя уникальную атмосферу обновления и надежды.
16.03.2026, 18:13 76706
Социальная деградация: тело мужчины на мусорке в Актобе, изнасилования несовершеннолетних и обезображенные трупы животных
Фото: Kazakhstan Today
За последние несколько недель в Казахстане произошел ряд резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований. Эти события не только вызвали общественный резонанс, но и вновь поставили вопросы о состоянии правопорядка. На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Среди резонансных происшествий последних недель - несколько убийств, которые привлекли внимание общественности. По ряду дел уже начаты расследования, а обстоятельства произошедшего продолжают выяснять следственные органы.
В конце февраля стало известно, что в Индонезии задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве в Атырауской области. Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. В настоящее время решается вопрос об их депортации в Республику Казахстан.
Позже появилась информация о том, что невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области. Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту. 27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице. В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили.
В начале марта сообщалось, что подозреваемый в жестоком убийстве семьи задержан в Акмолинской области. По информации, распространяемой в социальных сетях, в селе Жибек Жолы жестоко убиты четверо человек - члены одной семьи.
В середине марта стало известно о страшной находке на мусорке в Актобе. Там обнаружили тело мужчины в большой сумке. Местные жители говорят, подозрительный баул несколько дней лежал среди отходов и источал невыносимый запах. По данным правоохранителей, внутри было тело 55-летнего мужчины. Подробности в ведомстве пока не сообщают и просят жителей не распространять слухи и домыслы. Обстоятельства выясняются.
Еще одну жуткую находку обнаружили житель Алматы. Информация о находке в Алатауском районе Алматы появилась в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, 9 марта на мусорной площадке в микрорайоне Самгау нашли трупы восьми собак со снятыми шкурами. В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что по данному факту управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.
Тем временем в Алматинской области вынесли приговор третьему соучастнику убийства 2006 года. Виновный приговорен к 16 годам лишения свободы.
В последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
Еще один случай, связанный с ВИЧ, произошел в Атырау, где полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания. Позже подозреваемый был арестован.
Тем временем в прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая. Позже обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника задержали.
В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после случая беременности ученицы одной из школ Темирского района. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции.
В начале марта сообщалось, что 25-летнего жителя Хромтау подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Еще одной тревожной тенденцией последних недель стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
В начале марта родители особенных детей пожаловались на насилие в коррекционном центре в Алматы. По словам родителей, детей избивали палками и кулаками, а некоторые тренеры, не имея профильного образования, публиковали прямые эфиры с детьми без согласия родителей. Видеозаписи изъяла полиция. Родители опасаются, что центр может продолжить работу, а виновные останутся безнаказанными. Управлением полиции Алмалинского района Алматы возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
Тем временем в Таразе задержали дебошира, который в ходе словесной перепалки нанес водителю общественного транспорта ножевое ранение. Водитель автобуса был доставлен в больницу, начато досудебное расследование. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
В середине марта в Сети появилась информация о том, что в Атырау местный житель истязал девушку. Часть происходящего он транслировал в прямом эфире в социальных сетях. Сообщается, что пострадавшая доставлена в больницу. 21-летний подозреваемый взят под стражу. Комплексные следственные действия продолжаются.
Кроме того, в Алматинской области зафиксирован факт вандализма. в селе Узынагаш вандалы осквернили памятник. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.
Среди резонансных преступлений последних недель - дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью организованных преступных группировок.
В конце февраля КНБ РК сообщил о ликвидации канала контрабанды наркотиков. В частности, в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества "метамфетамин" задержан гражданин Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Также крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области. В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты. По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области. В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.
Тем временем в Актюбинской области была пресечена деятельность ОПГ, вовлекшей более 150 дропперов. Через биржу ATAIX средства переводились в криптовалюту и обналичивались через подконтрольный обменник. Оборот превысил 3,5 млрд тенге, шесть подозреваемых арестованы.
Говоря о криптовалюте, необходимо упомянуть, что в Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге. По данным АФМ, осужденный в 2021 году организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел оборудование для майнинга и установил его на собственной производственной базе. Добытые цифровые активы подсудимый аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.
Тем временем прокуратура Костанайской области конфисковала майнинговое оборудование стоимостью свыше 500 млн тенге, которое пытались незаконно экспортировать в Россию.
В последние недели правоохранительные органы также сообщали о ряде дел, связанных с хищением имущества и финансовых средств. По некоторым из них уже начаты расследования и проводятся следственные действия.
В частности, в ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог. По данным АФМ, подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах. С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Третьего марта появилась информация о том, что директор стоматологических клиник подозревается в хищении средств ОСМС на 66 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему "Дамумед" заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Позже был вынесен приговор по делу о хищении 20 млн тенге бюджетных средств в Туркестанской области. Председатель сельхозкооператива признана виновной и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.
Между тем директор и главный бухгалтер столичной школы похитили почти 600 млн тенге в Астане. Суд установил, что с октября 2015 года по август 2024 года подсудимые использовали служебные полномочия для присвоения денег школы. Директор получила 8 лет лишения свободы с конфискацией двухэтажного дома, парковочного места и ювелирных изделий. Бухгалтеру назначено 7 лет с отсрочкой на 1 год ввиду наличия троих малолетних детей, также конфискация автомобиля, парковочного места и ювелирных изделий.
Отдельного внимания заслуживают и преступления, связанные с мошенническими действиями, о которых также сообщалось в последние недели.
В конце февраля сообщалось, что в Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих. Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. На скамье подсудимых - бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры. Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.
Также астанчанка осуждена на 6 лет за серию мошенничеств через Instagram. По данным следствия, виновная размещала рекламные объявления в социальной сети Instagram о якобы выгодных инвестициях, дешевых туристических путевках и трудоустройстве за рубежом. От доверившихся граждан она получала деньги, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства. Обманутыми оказались 10 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге. Приговором суда мошенница приговорена к 6 годам лишения свободы.
Между тем почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды Sirius Energy. Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. По данным АФМ, один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Тем временем в Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге. В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Также резонансной новость стало задержание главы алматинского филиала "Қазтеміртранс". По данным КНБ, проводится досудебное расследование. Подробности неизвестны. Между тем бывший заместитель начальника департамента КНБ по Мангистауской области осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч долларов и превышение должностных полномочий.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
06.03.2026, 21:55 106236
Жители "Абайских дач" в Алматы более 10 лет пытаются стать горожанами
Фото: depositphotos.com
Жители массива "Абайские дачи", который давно вошел в черту Алматы, уже более десяти лет пытаются изменить целевое назначение своих участков с садоводства на индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент агентства.
Все изменилось, когда в 2000-х рядом появился рынок "Алтын-Орда". И люди, которые там работали, начали тут снимать жилье. Оказалось, что дачные домики вполне комфортны для скромной жизни. В итоге массив постепенно стал объектом для круглогодичного проживания", - сообщила цитирует tengrinews.kz Мадину Смагулову.
Сообщается, что в 2014 году весь дачный массив перевели из Карасайского района в состав Наурызбайского района Алматы - тогда большую часть областной территории присоединили к городу в рамках указа президента.
Мы думали, что станем микрорайоном, раз находимся в черте города. И сможем изменить целевое назначение земли на ИЖС. Мы же теперь - горожане. Для нас это было важно, так как сразу после присоединения часть участков ушла под изъятие для пробивки проспекта Абая. Все понимают, что эта участь может постигнуть каждого собственника, раз город расширяется. А земля категории ИЖС стоит все же не такие гроши, как сельхозугодья", - делится переживаниями председатель ПКСТ "Ракета" Анастасия Савостина.
Жители задаются вопросом, зачем нужно было включать дачи в состав города, заранее зная, что они не смогут соответствовать требованиям по получению ИЖС.
Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.
По словам жительницы ПКСТ "Ракета" Галины Чистяковой, экс-аким района заверял, что ИЖС будет.
Но сейчас, уже при другом акиме, нам говорят, что мы не сможем его получить. И наш ПКСТ "Ракета" начали делить, как торт - по кускам. 15 домов в сентябре прошлого года получили официальное уведомление о предстоящем сносе. Тут якобы будет отстойник - своего рода парковка для автобусов. Хотя у нас тут вокруг поля непаханые, почему бы там его не сделать?" - заявила женщина.
В декабре 2025-го инициативная группа "абаевцев", участвовавшая в общественных слушаниях по корректировке нового генплана, узнала, что на месте их дач, скорее всего, разместят многоэтажные дома.
На общественных слушаниях презентовали развитие каждого района. И мы на карте тогда свои дачи не увидели. Нам сказали: на ваше место ищут инвесторов, которые будут сносить дачи и строить ЖК. А нам как быть? Что нам дадут, если у нас целевое назначение - "садоводство"?" - говорит Раушангул.
По информации издания, теперь непонятно, какую компенсацию получат местные жители за свои вполне добротные дома, если официально они "дачники", и смогут ли на нее приобрести достойное жилье.
В свою очередь депутат маслихата Алматы Газиз Джанибек отмечает, что решения о сносе этого массива пока нет, корректировка генплана и проекта детальной планировки еще не завершена.
Касательно выкупа. Я вот в этой комиссии состою. Мы ежемесячно ее проводим. Исходя из практики, это хорошо оценивают. Оценку проводит независимая оценочная компания, применяя разные коэффициенты: средняя стоимость земли в этом районе, это коммерческая земля или нет, есть ли постройки, узаконены они или нет. Участки, которые в предгорной местности - там одна сотка оценивается в 22-24 миллиона тенге. В Турксибском районе, был проект по пробивке улицы Хмельницкого, расширению улицы Рыскулова, там за сотку 8-10 миллионов тенге давали. И не везде у собственников было целевое - ИЖС", - сообщил он.
Ситуацию прокомментировали в акимате города Алматы.
Акиматом города Алматы начаты работы по внесению изменений в Генеральный план, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки (...) Сроки реализации градостроительного документа (генеральный план и проект детальной планировки) и нанесение проектируемых и существующих объектов, в том числе определение объектов (территории), попадающих под снос, будут определены по мере завершения корректировки градостроительной документации", - сообщили в профильном управлении горадминистрации.
Сообщается, что планируемый срок завершения корректировки - май 2026 года. Поэтому, добавили в госоргане, сейчас произвести смену назначения дачных участков по городу на ИЖС не представляется возможным.
Недавно жители микрорайона Абай в ходе встречи с заместителем акима Алматы Бейбутом Шахановым подняли вопрос корректировки генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны, пишет zakon.kz.
Заместитель акима Алматы разъяснил, что генеральный план является долгосрочным стратегическим документом развития города и при его разработке учитываются как существующая застройка, так и перспективные потребности населения.
Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает почетный архитектор страны Жанат Айтлеу.
Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году, по указу президента, в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города была дополнительно увеличена на 11 920,93 гектара. Последний раз изменения в географии Алматы произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, в который вошли части Бостандыкского и Ауэзовского районов города, а также территория Карасайского района области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Стоит отметить, что после расширения Алматы в состав города вошли значительные территории дачных массивов. Однако их целевое назначение во многих случаях так и осталось в статусе "Садоводство", из-за чего внутри городской черты фактически сформировались жилые районы с дачным целевым назначением. При этом стоимость участков в дачных массивах значительно ниже, чем на земли с городским назначением. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей этих районов, которые проживают там на постоянной основе.
В 2022 году была проведена очередная отчетная встреча с жителями Абайских дач, в которой приняли участие представители общественного совета города Алматы и городских управлений. Тогда наиболее задаваемыми, актуальными и острыми вопросами являются проблемы коммунальной и дорожной инфраструктуры, изменение целевого назначения земельных участков с садоводства на индивидуальное жилое домостроение. В акимате Наурызбайского района заверили, что вопрос по переводу дачных массивов подлежащих изменению целевого назначения прорабатывается
Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
Генплан основан на заведомо устаревших данных с 2009 по 2016 год. Власти манипулируют численностью населения Алматы и агломерации, опираясь на регистрацию, которая не отражает реальную картину. Цель - как-то обосновать дальнейшую уплотняющую и точечную застройку в интересах определенных лиц. Генпланы развития Алматы и агломерации логически не связаны между собой, что делает их бессмысленными. А ведь их надо рассматривать как единый дышащий организм, с учетом ежедневных транспортных потоков, перемещения миллионов людей, горно-долинной циркуляции воздуха", - говорит активист-эколог Абай Ерекенов.
В пример он привел недавний пожар на мусорной свалке в Алматинской области, который показал полное отсутствие какого-либо понимания в этом вопросе у разработчиков генпланов Алматы, агломерации и Алатау. В генплане также нет ключевых научных исследований по водному балансу города, разделов по водоотведению, канализации, очистке воздуха, почвы, реальному трафику и пассажиропотоку даже по основным магистралям.
Кроме того, уплотняющая застройка увеличивает количество жертв любого масштабного ЧС. Места спасения на случай землетрясения застраиваются, возводятся дворы-колодцы, из которых практически не выбраться.
Архитекторы считают, что власти просто снимают кальку с международных решений, без учета местных реалий.
Другим удручающим фактом эксперт считает пробивку улиц, в частности проспекта Абая.
Проспект Абая был связующей две части города улицей, ее все любили. Сейчас ужасная застройка вдоль проспекта, разрушена сама структура улицы, круглосуточно здесь пробки. Продуманных шагов нет, все делается с колоссальными затратами. В городе идет массовый снос частного сектора, что вызывает возмущения, как в микрорайоне Ожет. А ведь еще предстоит изъять сотни, если не тысячи участков", - говорит архитектор, дизайнер Валерия Букейханова.
По словам экспертов, город развивается хаотично, коммунальная инфраструктура не успевает за ростом новостроек, а транспорт, социальные объекты - за ростом населения.
01.03.2026, 13:42 217156
Что ждет казахстанцев в марте
Что ожидает казахстанцев в марте 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения, автоматически переведут на общеустановленный режим
Напомним, в связи со вступившим в силу новым Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо было до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Кто не выбрал режим и не подал уведомление в переходной период, будет автоматически переведен на общеустановленный режим налогообложения.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.
8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).
На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.
Референдум
11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
С текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Усилена ответственность за нарушение благоустройства в населенных пунктах
С марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населенных пунктов.
Местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.
Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.
Также теперь нарушения будут фиксировать дроны и камеры. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал том, что в Алматы уже начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Мартовское ЕНТ
Тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля.
В мартовском ЕНТ участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - сообщили в Миннауки и высшего образования.
Школьные каникулы
В школах Казахстана подходит к концу третья четверть. Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 календарных дней - с 19 по 29 марта включительно.
Последним учебным днем в третьей четверти станет 18 марта, 30 марта школьники вернутся за парты и начнут четвертую четверть.
Новые авиасообщения
Авиакомпания SCAT с 29 марта планирует открыть рейс из Шымкента в Бишкек (Кыргызстан).
Air Astana намерена запустить рейсы Алматы - Шанхай (Китай) - с 29 марта, Алматы - Салала (Иордания) - с 9 марта; Астана - Салала (Иордания) - с 9 марта.
FlyArystan планирует запуск рейса Алматы - Самарканд (Узбекистан) с 17 марта.
В FlyArystan сообщили, что с 1 марта 2026 года в авиакомпании вступает в силу обновленная норма бесплатной ручной клади - разрешается провоз одной единицы ручной клади весом не более 7 кг. Габариты ручной клади остаются без изменений - 56×23×36 см. Правила применяются ко всем рейсам, выполняемым с 1 марта 2026 года, независимо от даты приобретения билета.
Ужесточение наказания за нападение на медиков
В марте в Казахстане вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за нападение на медработников.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, участие примут более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает парасноуборд, парахоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, парабиатлон и паралыжные гонки.
Сборная Казахстана выступит в соревнованиях по паралыжным гонкам и парабиатлону. В состав национальной команды вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.
В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Морице (Швейцария), сообщили в Минтуризма и спорта.
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене "Арена ди Верона".
Впервые в истории Казахстан выбран местом проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпаге
Престижный международный турнир пройдет с 26 по 29 марта в Астане на базе Легкоатлетического спортивного комплекса QAZAQSTAN, сообщает НОК РК.
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из 96 стран мира. ЭКМ будет проведен среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.
25.02.2026, 21:54 139796
Чиновника обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в ЗКО: обзор СМИ
Фото: depositphotos.com
В Западно-Казахстанской области чиновника обвинили в изнасиловании 16-летней девушки из города Аксая. Сообщения вызвали активное обсуждение в медиапространстве. Редакция информационного агентства Kazakhstan Today собрала ключевые публикации в обзоре прессы.
Как сообщает tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю", инцидент произошел 2 января. Отец пострадавшей заявил, что 68-летний гражданин обманом привел его несовершеннолетнюю дочь к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия.
Он признался в содеянном, дочь опознала его. Но полиция отпустила его домой. А мне на телефон стали поступать от него угрозы", - заявил отец девочки.
Мужчина утверждает, что расследование ведется без должной активности со стороны сотрудников Чингирлауского РОВД.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области журналисту Kazakhstan Today прокомментировали информацию, сообщив, что факт насильственного действия не установлен, а потерпевшая сторона претензий к подозреваемому не имеет.
2 января в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении 16-летней жительницы города Аксай. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлены переписка и другие факты, имеющие значение для объективного расследования. Следствием факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен", - сказано в сообщении полиции.
В полиции отметили, что сама потерпевшая и ее мать от каких-либо претензий к подозреваемому отказываются, "ссылаясь на обоюдный характер отношений".
Подозреваемый являлся сотрудником отдела районного акимата, после поступления заявления был уволен", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.
Расследование продолжается. Отделом полиции Чингирлауского района проводятся следственные действия, сведения о которых разглашению не подлежат. Дело находится на контроле руководства департамента полиции.
Тем временем "Уральская неделя" опубликовала комментарий отца 16-летней девушки.
У них есть признание этого мужчины. Когда его привезли в отдел после нашего заявления о совершенном им насилии, он был пьяный и сознался, что изнасиловал мою дочь. А через два дня он нанял двух адвокатов и стал говорить другое - что думал, что ей 20 лет и что она сама захотела. Если он не виновен, то тогда почему к нам домой приходила его жена, и умоляла нас простить его, и предлагала деньги нам. И в полиции мне предлагали взять от него деньги. От его братьев в Астане поступали предложения принять деньги. Звучали суммы и 10 миллионов, и 20. Предлагали квартирой взять. Но я отказался. Потому что на дочери, ее судьбе плохо скажется. Она тогда поверит, что все решают деньги, что это главное в жизни. Так нельзя с детьми", - заявил он.
Отец пострадавшей также утверждает, что к ним домой приходили из колледжа и сообщили, что поставят девочку на учет. Однако, узнав, что насилие случилось днем в обеденное время, отказались от своего намерения.
Я не отказывался от своего заявления в полицию. Как я дочке буду в глаза смотреть? У меня еще одна дочка, четырех лет, и что, она вырастет, и с ней то же самое произойдет, и насильник не будет наказан?!" - добавил он.
Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Напомним, брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
11.02.2026, 15:18 162721
Игнорируя предписания: почему "самоуправство" на сельхозугодьях Алматы оказалось сильнее закона?
Фото: Kazakhstan Today
Редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Напомним: ранее агентство Kazakhstan Today уже поднимало вопрос о законности размещения горок, тиров и зон для запуска воздушных шаров на данном участке в материале "Массовые катания возле кладбищ: развлекательную площадку в Алматы пообещали закрыть".
6 февраля заместитель акима города Алмасхан Сматлаев подтвердил, что 18 гектаров земли имеют статус сельхозугодий. Он сообщил, что акиматом Бостандыкского района уже вынесено решение о наложении штрафа и полном закрытии объекта до 10 февраля текущего года. Сматлаев пообещал взять ситуацию под личный контроль, признав, что сложившаяся ситуация - это упущение, вызванное самоуправством частного владельца земли.
Попытки замолчать проблему: вопрос городских пространств
Примечательно, что при подготовке к брифингу, посвященному организации единых городских пространств для активного отдыха, редакция агентства заранее направила вопрос о законности функционирования Gorki.kz. Несмотря на попытки организаторов отклонить запрос с формулировкой "не относится к теме", редакция настояла на его рассмотрении. В итоге на самом брифинге на вопрос был вынужден отвечать заместитель акима города, тогда как профильный спикер, ответственный за развитие общественных пространств, фактически устранился от комментариев.
Нынешнее развитие событий показывает, что нежелание чиновников своевременно реагировать на запросы СМИ привело к легализации хаоса: развлекательный бизнес захватил пашни и охранные зоны, а профильные ведомства до сих пор не могут предложить альтернативные безопасные площадки для горожан, чтобы исключить проведение массовых увеселительных мероприятий в непосредственной близости от мест захоронения, что является прямым нарушением этических норм и санитарно-эпидемиологических требований к охранным зонам объектов коммунального назначения.
Репортаж с места: праздник "до последнего клиента"
Ночная проверка 10 февраля и мониторинг в течение дня 11 февраля показали, что предписания властей проигнорированы. Объект залит светом прожекторов, кассы работают, а с горок доносится визг отдыхающих. Администрация объекта подтвердила: они готовы работать ежедневно и круглосуточно, ориентируясь только на погоду, а не на закон.
Особое возмущение вызывает эксплуатация животных: лошади для катания в санях задействованы даже в ночные смены. В комментариях в социальных сетях алматинцы призывают владельцев "дать животным отдохнуть", однако жажда максимальной наживы на объекте, очевидно, сильнее гуманности.
Моральный аспект и позиция власти
Важно отметить личную позицию заместителя акима Алмасхана Сматлаева, который прямо назвал деятельность объекта недопустимой. По его мнению, функционирование шумного развлекательного парка в такой близости от мест захоронения нарушает не только закон, но и этические нормы. Тем не менее, несмотря на "личный контроль" и публичное осуждение со стороны руководства города, частные лица продолжают открыто игнорировать закон. Почему после всех публикаций и обращений к владельцу не применены реальные меры принуждения?
Экологические риски и безопасность
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос председателю комитета по управлению земельными ресурсами М. Темиржанову. Мы намерены выяснить, почему самоуправство частника в Алматы оказалось весомее распоряжений акимата и когда государственные органы перейдут от слов к реальному изъятию земель, используемых с вопиющими нарушениями.
Корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today
05.02.2026, 11:46 159591
Казахстанско-пакистанские отношения
Пакистан и Казахстан два самые важных члена Центральной и Южно-Азиатской геополитической матрицы, которые разделяют многовековые исторические связи и братские узы. Как две важные средние державы с большими перспективами блеснуть на международном геополитическом небосклоне, две страны дают специфические силы для их быстро развивающимся особым отношениям. Отношения, которые начали активно развиваться после того, как Пакистан незамедлительно признал Казахстан вскоре после его обретения независимости в 1991 году, становятся все более прочными. Географическое положение Пакистана дает ему особые преимущества в качестве естественного связующего звена между Южной, Центральной и Западной Азией. Являясь сильной военной и ядерной державой, Пакистан в настоящее время рассматривается как стабилизирующий фактор безопасности в регионе, подверженном конкуренции великих держав и напряженной ситуации в области безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД.
Статус Пакистана как средней державы обусловлен его ролью стабилизатора безопасности и экономического связующего звена, соединяющего страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, с побережьем Аравийского моря по кратчайшему маршруту. Благодаря многочисленному и трудоспособному населению, минеральному потенциалу, производительности сельского хозяйства, молодому населению, владеющему информационными технологиями и инфраструктуре глубоководных портов, Пакистан имеет потенциал для того, чтобы стать важным центром энергетики, торговли, туризма и транзитного узла, соединяющим Южную, Центральную и Западную Азию. Казахстан, с другой стороны, является важной средней державой в Центральной Азии с богатыми природными ресурсами, надежным экономическим потенциалом и динамичным руководством, проводящим многовекторную внешнюю политику, открывающий потенциал для экономической взаимосвязанности и партнерства в области развития.
Как член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской Организаций Сотрудничества (ШОС), Организация турецких государств, и Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Казахстан становится, как и ведущей региональной, так и глобальной державой, которая верит в многосторонний подход, экономическую взаимосвязанность и многовекторную геополитическую ориентацию. Культурная и религиозная идентичность также подталкивает Казахстан к Южной и Западной Азии, где такие страны, как Турция и Пакистан, становятся естественными союзниками. Согласно данным авторитетных историков, таких как Ахмед Хасан Дани, пакистанцы имеют более 65% центральноазиатской ДНК, что объясняет естественную близость Пакистана и Казахстана.
Казахстан, являясь самой богатой страной Центральной Азии, играет важную роль регионального стабилизатора, содействуя региональной интеграции и проводя смелые политико-экономические реформы. Пакистан берет пример с Казахстана в проведении смелых политических и управленческих реформ, таких как создание Конституционного суда и передача политической власти на местный уровень. Казахстанская концепция промышленного развития и диверсификации экономики, направленная на избавление от "ресурсного проклятия", также является моделью, которую стоит перенять Пакистану. С уровнем подключения к интернету 93%, уровнем урбанизации 60% и снижением уровня бедности до 10% Казахстан имеет ряд характеристик, близких к стремлениям Пакистана в области развития.
Пакистан и Казахстан также разделяют одинаковую точку зрения на инициативы в области международного сотрудничества, такие как СВРС, реформа глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, укрепление правового порядка, создание торговых коридоров, таких как Транскаспийский средний коридор, Трансафганский железнодорожный коридор и коридор Москва, Аксарайская - Узен, Торгунди, Герат, Кандагар, Чаман - Карачи - Гвадар. Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан налаживает тесные политические, экономические, образовательные и культурные связи с Пакистаном. Некоторые из конкретных инициатив в области сотрудничества включают подписание в прошлом году коммерческих контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 200 миллионов долларов, увеличение объема двусторонней торговли до 239 миллионов долларов в 2025 году, подписание 12 меморандумов о взаимопонимании между 10 казахстанскими университетами и ведущими пакистанскими университетами, начало прямых авиарейсов и упрощение режима деловых виз для пакистанских бизнесменов.
Пакистан имеет большой торговый и инвестиционный потенциал с Казахстаном на ряду с текстилем кожаных изделий, и ИТ-сервисах. Также Казахстан имеет большой экспортный потенциал в области сельского хозяйства, природных ресурсов, энергетики, нефтехимии и удобрений. С нынешних 239 миллионов долларов США существует потенциал для увеличения двусторонней торговли до 14 миллиардов долларов США в долгосрочной перспективе и до 1 миллиарда долларов США в ближайшем будущем. Информационный разрыв между инвесторами двух стран сокращается благодаря деловым форумам, организуемым в обеих странах. Один такой форум был организован в Карачи, а другой планируется провести в Лахоре. Однако для расширения двустороннего сотрудничества и повышения осведомленности о торговом и инвестиционном потенциале друг друга необходимо проводить больше таких мероприятий. Совместная межправительственная комиссия является хорошей инициативой для контроля за прогрессом в области торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Транспорт и логистика - еще одна важная область, в которой обе страны имеют потенциал для сотрудничества. Национальная логистическая ячейка Пакистана (NLC) уже эксплуатирует свой транспортный флот в направлении Центральной Азии и России, а также недавно взяла на себя управление коммерческим судоходством Пакистана, и поэтому способна предложить Казахстану выгодные морские и наземные транспортные связи через порты Карачи и Гвадар. Также планируется создание совместного транспортно-логистического консорциума для содействия региональной торговле и экономической интеграции, чтобы раскрыть истинный потенциал торговых путей Южной и Центральной Азии. Содействие торговле и инвестициям между двумя странами осуществляется через такие организации, как Специальный совет по содействию инвестициям (SIFC), который, помимо того что действует в качестве агентства по содействию бизнесу One Window, содействует получению деловых виз для инвесторов обеих стран.
Существует значительный потенциал для сотрудничества между секторами информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ) двух стран. Казахстан планирует стать цифровым центром Центральной Азии с более чем 10 000 квалифицированных ИТ-специалистов. В Пакистане проживает более 100 000 ИТ-специалистов и находится 13 парков программного обеспечения. Ежегодно выпускается более 20 000 выпускников и инженеров в области ИТ, что способствует формированию динамичной культуры стартапов в Пакистане, области, в которой Казахстан может сотрудничать и извлекать выгоду из опыта Пакистана. 13-я Пакистанско-казахстанская межправительственная комиссия предоставила полезную платформу для сотрудничества в области ИТ, где взаимодействие в таких связанных с ИТ областях, как ИИ, электронная коммерция и финансовые технологии, может принести значительные экономические дивиденды.
Пасторальный ландшафт Казахстана, богатый животноводством, ежегодно дает значительную часть ценных сырых шкур и овчин, которые в отсутствие надлежащей переработки идут в отходы. Пакистан с его развитой кожевенной промышленностью и квалифицированной рабочей силой может предложить Казахстану свой опыт и технологии, в том числе в области создания совместных предприятий. Для формализации этого партнерства было бы полезно наладить связи между Казахстанской кожевенной ассоциацией и Пакистанской ассоциацией кожевенников. Совместные предприятия, использующие сырье Казахстана и капитал Пакистана, имеют большой потенциал для получения экспортной выручки для обеих стран.
Культура, образовательный обмен и туризм - это другие области, в которых существуют огромные возможности для реализации потенциала "мягкой силы" обеих стран. Благодаря глубоким историческим и религиозным связям обе страны могут многое предложить друг другу. Необходимо устранить железный занавес, наложенный тиранией истории, чтобы восстановить утраченные культурные связи. Разнообразный географический и туристический потенциал Пакистана необходимо использовать для привлечения туристов из Казахстана, чтобы они могли насладиться легендарным гостеприимством пакистанцев, одного из самых гостеприимных народов в мире. Пакистанские университеты и колледжи также имеют большой потенциал для привлечения казахстанских студентов как в области STEM, так и в области социальных наук. Наследие Аль-Фараби и Икбала Лахори необходимо возродить, чтобы восстановить утраченную философскую связь между Пакистаном и Центральной Азией.
Одним из лучших способов содействовать контактам между людьми и развитию туризма является устранение препятствий для воздушного и наземного сообщения, а также упрощение визового режима. Ситуация в Афганистане является препятствием для наземного сообщения, но это не будет постоянным препятствием. Создание наземных транспортных коридоров и продвижение прямых рейсов, соединяющих несколько городов обеих стран, было бы лучшим способом содействовать связям между людьми. Уже около 1000 пакистанских студентов в Казахстане, в основном студенты медицинских вузов, налаживают связи между людьми, но необходимо сделать еще больше. Оба правительства должны уделять первоочередное внимание этому часто игнорируемому аспекту, чтобы укреплять контакты между людьми посредством образовательных обменов/стипендий, развития туризма и регулярных культурных обменов в рамках конференций, семинаров, фильмов, дублированных на местные языки, и частых учебных поездок.
В сфере безопасности Пакистан может многое предложить Казахстану благодаря своему обширному опыту в борьбе с терроризмом, проведении специальных операций, ведении боевых действий в пустыне и в горах. Мощная оборонная промышленность и учебная инфраструктура Пакистана также предоставляют Казахстану хорошие возможности для получения высококачественного и надежного военного оборудования и учебной инфраструктуры. Пакистан и Казахстан могут координировать борьбу с терроризмом, организованной преступностью и ликвидацию последствий стихийных бедствий в рамках двусторонних и региональных форумов, таких как Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Обе страны могут сотрудничать в формировании регионального ответа на нестабильную ситуацию в области безопасности и терроризм, исходящий из Афганистана.
Пакистан и Казахстан - две важные средние державы в Южной и Центральной Азии, которые имеют тесные исторические и культурные связи, что делает их естественными союзниками. Существуют взаимодополняемость и потенциал для экономического, политического, культурного и образовательного сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам. В настоящее время политико-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами благодаря искреннему желанию руководства обеих стран. Реализация потенциала экономического сотрудничества на сумму 14 миллиардов долларов и устранение барьеров в торговле, транспорте и культурных связях являются достойными целями, к которым стоит стремиться, поскольку нет непреодолимых препятствий, если есть желание восстановить исторически подтвержденные естественные связи.
Автор является специалистом в области обороны и развития, а также директором по исследованиям Международного индекса прав собственности, одного из ведущих аналитических центров страны Dr Raashid Wali Janjua.
01.02.2026, 10:21 298546
Что ждет казахстанцев в феврале
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Подача уведомлений о применяемом режиме налогообложения и введение "чистого листа" для микро- и малого бизнеса
В начале февраля 2026 года должен вступить в силу ряд правил, разработанных правительством для поддержки субъектов микро- и малого бизнеса. В частности, предусматривается утверждение:
- правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
- правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Напомним, в связи со вступившим в силу нового Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.
В школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля
По данным Минздрава, плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск - проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск - не чаще одного раза в год. При этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль.
Проверки будут проводиться по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам.
Отмечается, что при первичном визите штрафы не применяются - организации получают шанс исправить нарушения.
Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности.
Каникулы для первоклассников
В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.
В Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка пива и пивных напитков с использованием кодов Data Matrix
Сроки внедрения:
- с 1 февраля 2026 года - пиво в кегах и бутылках;
- с 1 января 2027 года - пиво в жестяных банках.
Производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с системой и пройти регистрацию в ИС МПТ на промышленном стенде: tanba.markirovka.kz. Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и создать более устойчивые условия для легального бизнеса", - сообщили в КГД.
Казахстанские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.
По данным Министерства спорта, национальная сборная Казахстана выступит в 10 дисциплинах. В Олимпийских играх примут участие 36 спортсменов из Казахстана, в том числе 18 мужчин и 18 женщин, в Паралимпийских - 7 спортсменов.
Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым спортсменом сборной является представитель фристайл-акробатики Асан Асылхан - ему 16 лет. Самым опытным и возрастным спортсменом команды стал шорт-трекист Абзал Ажгалиев, которому 33 года.
Одной из самых титулованных спортсменок сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
Кубок Дэвиса: сборная Казахстана встретится с командой Монако
В Астане 6-7 февраля пройдут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса. Национальная мужская сборная Казахстана в рамках матча Первой мировой группы будет соревноваться с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Казахстан выставляет на этот поединок максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров, находящихся в отличной форме: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбіт Жұқаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев.
В настоящее время мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), а команда Монако - 44-е место.
Начало постов у мусульман и христиан
С 19 февраля начнется месяц Рамазан у мусульман. Священный месяц поста Ораза в 2026 году продлится до 19 марта. Ночь предопределения - Қадір түні - приходится на ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.
В 2026 году Великий пост у православных пройдет с 23 февраля по 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Продолжительность Великого поста традиционно составляет 48 дней.
У католиков Великий пост пройдет с 18 февраля по 4 апреля. Пасха приходится на 5 апреля.
С 16 по 18 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
В связи с празднованием Весны в КНР с 16 по 18 февраля 2026 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщил Комитет государственных доходов.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля
Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Республике Корея, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.
Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
Вводится обязательное получение заключения о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности
С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая норма в сфере гражданской защиты, предусматривающая обязательное получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности перед его приемкой и вводом в эксплуатацию, сообщили в Комитете противопожарной службы.
Данная обязанность возлагается на заказчика строительства и распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, включая многоквартирные жилые дома.
Заключение будет выдаваться территориальными органами уполномоченного органа в области гражданской защиты по итогам пожарно-технического обследования уже построенного объекта указанной категории.
Выдача заключения будет осуществляться в формате государственной услуги в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".
Вводится обязательная цифровая маркировка моторных масел
Министерство энергетики Республики Казахстан уведомляет участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел начиная с февраля 2026 года.
Для своевременной подготовки к работе в новых правовых условиях всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе для участников рынка открыт на официальном веб-ресурсе https://tanba.markirovka.kz/.
Внедрение нового механизма регулирования будет проходить поэтапно. Начиная с февраля текущего года обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года.
Навигационные пломбы вводятся в Евразийском экономическом союзе
На территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов.
Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводится поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств - членов Союза, сообщает КГД.
Какая будет погода в Казахстане в феврале
По данным Казгидромета, февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков.
На большей территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.
В первой декаде температурный фон ожидается:
- на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-28 мороза, днем до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов - ночью до 10-20, днем до 0,-8 мороза;
- на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза-1 тепла, в конце декады - понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;
- на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днем ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем - понижение температуры воздуха до 0,-8.
В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизиться до 21-30 мороза, в горных районах востока до 35 мороза, днем до 13-20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.
В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3-15 мороза, днем от 0,-10 тепла до 8-17 тепла.
В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.
