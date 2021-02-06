Мамин: Все крупные города Казахстана будут обеспечены 5G в течение пяти лет

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В течение следующих 5 лет все областные центры и города республиканского значения РК будут обеспечены покрытием 5G , передает Kazakhstan Today.

Об этом на форуме Digital Almaty сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По его словам, инвестиции в область обработки и хранения данных увеличатся в шесть раз (с 82 млрд до 500 млрд тенге). Также в 2 раза будет увеличена доля электронной торговли.

Благодаря мерам по поддержке бизнеса, в цифровой отрасли будут созданы более 1000 инновационных компаний, что приведет к росту объема экспорта ИКТ в более чем 25 раз. В IT-отрасли будет создано порядка 100 тыс. новых рабочих мест, что поможет сформировать критическую массу и запустить мультипликативные эффекты во всех отраслях экономики", - сказал глава правительства.





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