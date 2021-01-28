Со дня снятия блокады Ленинграда исполняется 77 лет

Фото: Тасс

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Со дня снятия блокады Ленинграда, в которой город провел 872 дня, исполняется 77 лет, передает Kazakhstan Today.

По разным данным, жертвами голода, холода и обстрелов в те дни стали от 500 тыс. до 1,5 млн жителей Ленинграда. В тяжелых условиях ленинградцы все же продолжали работать, отправляя по Ладоге на фронт танки и другое вооружение.

Сегодня в городах России в память о мужестве и самоотверженности жителей Ленинграда проходят торжественные митинги, выставки в музеях. В Санкт-Петербурге прошли панихиды, тематические уроки в школах.

Как пишет ТАСС , Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.

Еще в начале блокады, 22 ноября 1941 года, удалось открыть автомобильное движение по ледовой дороге из окруженного фашистами Ленинграда, которую прозвали "Дорогой жизни". По ней в осажденный город доставляли продукты, а из блокады вывозили людей - раненых, женщин, стариков, детей. Транспортная магистраль через Ладожское озеро была единственной для связи Ленинграда со страной.

Отметим, что часть жителей Ленинграда были эвакуирована по "Дороге жизни" в Алма-Ату . Многие из них остались жить в Казахстане.

Впоследствии Санкт-Петербург и Алматы стали городами-побратимами.

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