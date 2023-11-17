Уголовные дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" направлены в суд - АФМ  

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Восьмая международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября и будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. В этом году перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.





22 ноября в научном треке выступят профессор отдела электроники и коммуникационных наук Индийского статистического института Свагатам Дас, доктор компьютерных наук Индонезийского технократического университета Деди Дарвис, лектор по киберстратегии и мобильности 3.0 Яник Харрель и другие ведущие мировые эксперты. В формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Также в рамках параллельных стримов участников ждет большое количество докладов, посвященных самым разным направлениям в ИИ: сильный искусственный интеллект (AGI), мультимодальные модели (M3), компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), обработка естественного языка (NLP), графы (Graphs) и многое другое.





Во время молодежного трека пройдет открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем состоятся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.





23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.





Международными бизнес-спикерами выступят основатель Tech Whisperer Limited Джасприт Биндра, автор книги "Бизнес-стратегия ИИ в Африке" Джанет Савари, экс-технический директор Careem Стивен Крюгер, председатель VERO AI и Verofax Limited Кох Чен Тьен и директор Исследовательского центра робототехники с ИИ MyEdu Джеффри Ту Чуан Тан, а также другие эксперты бизнеса.





В этот день будут определены победители национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта", организованной АНО "Цифровая экономика" и Альянсом в сфере ИИ.





24 ноября - заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений на благо общества и устойчивого развития. В рамках ESG-трека будут рассмотрены вопросы применения ИИ для энергоперехода и решения климатических вопросов, сохранения биоразнообразия, развития образования и социальной сферы.





Подробнее о программе AI Journey 2023 - на сайте конференции . Там же будет доступна прямая трансляция мероприятия.





Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:





В этом году мы пригласили выступить одних из самых авторитетных международных экспертов из стран БРИКС и Юго-Восточной Азии, которые представят лучшие практики разработки и использования технологий искусственного интеллекта и обсудят перспективные направления сотрудничества. Интерес к искусственному интеллекту сегодня объединяет десятки стран и миллионы людей. И чем больше мероприятий масштаба AI Journey будет проводиться в России и мире, тем динамичнее будет развиваться эта главная технология XXI века. Приглашаю всех присоединиться к путешествию в мир искусственного интеллекта.





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