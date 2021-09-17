В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием ложбины циклона на севере, северо-западе, западе РК пройдут дожди с грозой. На остальной территории под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге республики ожидается усиление ветра, на севере - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гроза, туман, ночью на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, на северо-западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области днем на севере, северо-западе ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юго-востоке, востоке Актюбинской, в центре Кызылординской, на западе Карагандинской областей ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской, на севере, северо-востоке Карагандинской областей сохраняются заморозки 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской областей, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской области, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Павлодарской области, на северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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