В Пекине на 79-м году жизни скончался известный уйгурский певец Карим

Кроме того, Карим был обладателем множества государственных наград, участвовал в Новогоднем гала-концерте Центрального телевидения Китая в 1998 и 2008 годах, сообщает Информационная компания города Урумчи.
Карим некогда говорил: "Я всегда гордился тем, что я из Синьцзяна. Друзья из внутренних провинций, послушав мои песни, приезжают путешествовать в Синьцзян, хотят узнать Синьцзян, познакомиться с Синьцзяном". На сцене он всегда выступал в военном мундире и национальном уйгурском костюме, чтобы представить культуру Синьцзяна. Достаточно было его выступления, чтобы атмосфера в концертном зале стала очень живой, где бы он ни был, на его лице всегда была его улыбка и смех. Любовь к Кариму выражалась в бурных аплодисментах его слушателей.
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