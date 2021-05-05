Хоргос привлекает инвестиции на сумму более 8 миллиардов юаней из Сучжоу

СУЧЖОУ. 4 МАЯ - В городе Сучжоу провинции Цзянсу прошла Презентация по привлечению инвестиций в СЭЗ "Хоргос", общая сумма запланированных инвестиций достигла более 8 миллиардов юаней, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях привлечения инвестиций в Хоргос, укрепления культурного туризма и продвижения высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также содействия углубления сотрудничества и обмена опытом между городами Сучжоу и Хоргос, 23 апреля успешно прошла Презентация по привлечению инвестиций в СЭЗ "Хоргос" в городе Сучжоу провинции Цзянсу. Более 200 предприятий и ассоциаций из разных провинций и городов восточного Китая приняли участие в презентации. По итогам мероприятия было подписано 17 инвестиционных контрактов и 2 контракта по проектам в области научной и технологической поддержке в сельском хозяйстве, сообщает Информационная компания Урумчи.

В Хоргосе придают особое внимание привлечению инвестиций, всего администрация города провела в общей сложности более 80 мероприятий. В рамках этих мероприятий был реализован крупный проект промышленный парк больших данных Khorgos Human Resources, который был включен в приоритетный список поддержки на уровне автономного района. Заключены 6 контрактов в сфере биотехнологий, на общую сумму 1 миллиард юаней. В текущем году Хоргос намерен углублять сотрудничество с Сучжоу, а также активно содействовать привлечению новых компаний из различных секторов экономики с целью дальнейшей диверсификации, созданию новых рабочих мест и повышения уровня жизни местного населения", - отметил в своем выступлении член партийного рабочего комитета СЭЗ "Хоргос", руководитель рабочей группы по сотрудничестве с Сучжоу заместитель секретаря горкома партии Цай Вэньинь.

В рамках презентации был представлен инвестиционный потенциал региона, существующий налоговый режим, льготы и преференции, туристские возможности города, а также огромный потенциал сотрудничества в области сельскохозяйственной и побочной продукции. О своем опыте работы в Хоргосе также поделились частные компании, среди которых компания по недвижимости "Су Синь".

Общая сумма запланированных инвестиций достигла более 8 миллиардов юаней. Успешное внедрение этих проектов сыграет положительную роль в улучшении производственной базы Хоргоса и улучшит качественный уровень экономического развития. Кроме того, посредством совместных усилий был презентован единый бренд товаров экологически чистой высококачественной сельскохозяйственной продукции Синьцзяна для их последующего продвижения на рынках восточного Китая под названием "Су-И, Йоу-Гуо".

В презентации приняли участие руководитель рабочей группы по сотрудничестве с Сучжоу заместитель секретаря горкома партии Цай Вэньинь, а также соответствующие руководители Комитета по развитию и реформам Сучжоу, Управления по вопросам развития сельского хозяйства и сельских районов Сучжоу, управления культуры, информации и туризма Сучжоу, Торгово-промышленной палаты Сучжоу.

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