При въезде в Карагандинскую область будут требовать ПЦР-тест

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин подписал постановление "Об установке санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Карагандинской области, расположенных на территориях Бухаржырауского, Каркаралинского, Осакаровского районов", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению , с ноля часов 4 ноября 2020 года в Бухаржырауском, Каркаралинском и Осакаровском районах будут функционировать санитарные посты.

Главам указанных районов поручено обеспечить блокпосты необходимым медоборудованием для проверки водителей и пассажиров, прибывающих из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Департаменту полиции региона поручено обеспечить недопущение пересечения санпостов лицами, не имеющими отрицательный результат исследования на КВИ.





Отмечается, что данные меры были введены в результате изучения материалов по заболеваемости COVID-19 в ВКО и Павлодарской областях.

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