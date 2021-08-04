Премьер-министр РК поручил усилить работу мониторинговых групп по выявлению нарушений карантина

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства поручил усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления нарушений санитарно-эпидемиологических норм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

МВД и Министерству здравоохранения усилить работу мониторинговых групп в части контроля и выявления нарушений санитарно-эпидемиологических норм", - поручил премьер-министр РК.

Он напомнил, что в регионах со 2 августа вступили в силу усиленные ограничительные меры.

В связи с распространением Дельта-штамма эпидситуация в регионах ухудшилась, заболеваемость по республике значительно выросла. занятость больничных коек составляет 56%, реанимационных - 44%. Единственным способом выхода из пандемии является вакцинация. На сегодняшний день вакцинировано 5,5 млн человек 1-м компонентом и 2-м компонентом 4 млн человек. Данную работу надо продолжить", - сказал Мамин.

Дополнено. Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, на сегодняшний день использовано порядка 9 400 000 доз вакцины.

Из них первым компонентом привито 5 480 094 человека , что составляет 55,4 процента от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8 процента от подлежащего вакцинации населения", - сказал министр.

По его информации, министерством заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн доз на 4 млн человек.

Поставка идет согласно графику. В этой связи в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве", - сказал Цой.

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