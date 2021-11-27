ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 стран и Гонконга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает издание РБК , из-за появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничит с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).

По информации источника, решение касается иностранцев, живущих в Гонконге и этих странах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.

Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в Россию из КНР, Израиля и Британии.

Кроме того, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в эту страну были прекращены в апреле из-за нестабильной эпидемической обстановки. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что регистрировались случаи завоза из Танзании и малярии. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.

Граждане стран, из которых с 28 ноября запрещен въезд из-за нового штамма коронавируса, не посещали Россию массово, следует из данных погранслужбы ФСБ. Чаще всех приезжали из ЮАР: в январе - сентябре 2021 года в России побывали 1,4 тыс. граждан этой республики, большинство из них приезжали с деловыми целями или в качестве обслуживающего персонала транспортных средств. В остальных случаях речь фактически идет о единичных поездках. За три квартала этого года в России побывали 242 гражданина Танзании, 113 жителей Мозамбика, 109 жителей Зимбабве, 94 - из Намибии, 64 - из Гонконга, 45 - из Свазиленда, 25 - из Ботсваны и три гражданина Лесото.

Как сообщалось ранее, в Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта.

Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини в связи с появлением нового штамма короновируса.