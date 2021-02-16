Завершена процедура регистрации вакцины "Спутник V" в Казахстане

Караганда. 15 февраля Kazakhstan Today - Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Карагандинского фармацевтического комплекса, 13 февраля 2021 года было получено заключение Экспертной организации Министерства здравоохранения Республики Казахстан о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье.

На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V". На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в таких странах, как Россия, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республике Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголит и Бахрейне.

Напомним: решение о производстве вакцины в Казахстане было принято после посещения и исследования казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Министерства здравоохранения РК и Российским Фондом прямых инвестиций. Площадка КФК оказалась наиболее подготовленной к производству готовой формы вакцины из российской субстанции. Технический аудит, проведенный специалистами РФПИ, подтвердил соответствие производственной площадки всем требованиям для выпуска готовой формы вакцины от коронавируса.

По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин - это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Карагандинский фармацевтический комплекс является первым и пока единственным фармпредприятием в РК, специализирующимся на производстве биотехнологических препаратов. Он оснащен уникальным оборудованием и сертифицирован по международному стандарту GMP. Основная продукция КФК - современные высокоэффективные препараты для лечения тяжелых социально значимых заболеваний (онкология, гемофилия, гепатит, диабет и другие).

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