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В Казахстане за сутки выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом

07.06.2022, 09:02 4746
В Казахстане за сутки выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 798 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 7 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (КВИ+ 90 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне - 94 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 7 июня I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 509 208 человек, II компонентом 9 287 431 человек. Ревакцинированы 4 572 195 человек.
 

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В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы

07.06.2022, 11:49 3431
В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С 8 июня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев отменены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией принято решение отменить обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан с 8 июня.
 
Также отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы РК в 7 регионах республики, информирует пресс-служба правительства РК.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

05.06.2022, 11:51 10126
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 781 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 5, в ЗКО - 1. 
 
На 3 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 035 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 4 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 508 601 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 286 824 человека. 
 

Россия снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев

04.06.2022, 11:23 14701
МОСКВА. 4 ИЮНЯ - Россия снимет с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", - сообщает РИА Новости.

 
Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. № 763-р.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

04.06.2022, 09:00 15156
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 774 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 3, в Карагандинской области - 1.
 
2 июня в РК зарегистрировано 4 случая пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (88 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 4 июня I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 507 793 человека, II компонентом - 9 285 612 человек. Ревакцинированы - 4 531 562 человека.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19

03.06.2022, 09:21 17826
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 769 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 июня зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 3 июня лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 45 пациентов, на амбулаторном уровне - 96 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 3 июня I компонентом вакцины против короонавируса провакцинированы 9 506 796 человек, II компонентом - 9 284 334 человека. Ревакцинированы 4 503 877 человек.
 

За сутки в Казахстане зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом

02.06.2022, 09:24 20836
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 760 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
31 мая выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 2 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (79 КВИ+ и 49 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 81 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 2 июня I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 505 845 человек, II компонентом - 9 283 290 человек. Ревакцинированы 4 479 356 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

01.06.2022, 10:51 23036
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 755 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2. 
 
30 мая выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 015 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 31 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 504 978 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 282 326 человек. 
 
На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (–78 КВИ + и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся – 48 пациентов, на амбулаторном уровне - 80 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациент, на аппарате ИВЛ - 0 пациент. 
 

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

31.05.2022, 09:30 25136
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 750 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 31 мая лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (82 КВИ+ и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся 54 пациента, на амбулаторном уровне - 78 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 31 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 504 158 человек, II компонентом - 9 280 860 человек. Ревакцинирован 4 431 861 человек.
 

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