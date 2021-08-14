В Алматы оштрафованы ещё 114 нарушителей карантина

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АЛМАТЫ. 13 АВГУСТА - 114 алматинцев оштрафованы за нарушение карантина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в гордепартаменте санитарно-эпидемиологического контроля, нарушителей выявили через приложение Ashyq. Сканирование QR-кода показало их "красный" статус.

Все нарушители привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 тыс. 510 тенге).

Полный список фамилий опубликован на сайте департамента.

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