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В Алматы оштрафованы ещё 114 нарушителей карантина

13.08.2021 18226
В Алматы оштрафованы ещё 114 нарушителей карантина
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 13 АВГУСТА - 114 алматинцев оштрафованы за нарушение карантина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в гордепартаменте санитарно-эпидемиологического контроля, нарушителей выявили через приложение Ashyq. Сканирование QR-кода показало их "красный" статус.
 
Все нарушители привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 тыс. 510 тенге).
 
Полный список фамилий опубликован на сайте департамента. 
 
Напомним, Алматы по-прежнему остаётся в "красной" зоне. За последние сутки в городе зарегистрированы 1507 заболевших КВИ. 
 

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