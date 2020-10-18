Еще 120 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Еще 120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в РК. В том числе: в Нур-Султане - 9, в Алматы - 6, в Актюбинской области - 2, в Алматинской области - 3, в Атырауской области - 5, в Карагандинской области - 7, в Костанайской области - 11, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 47, в Павлодарской области - 23, в Северо-Казахстанской области - 5.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, в целом в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровел 104 921 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 109 302 случая.

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