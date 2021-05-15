Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 мая

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НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - По состоянию на 23.59 13 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 353 140 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 452;
в городе Алматы – 557;
в городе Шымкенте – 125;
в Акмолинской области – 130;
в Актюбинской области - 102;
в Алматинской области – 222;
в Атырауской области – 75;
в ВКО – 102;
в Жамбылской области – 34;
в ЗКО – 123;
в Карагандинской области – 348;
в Костанайской области – 27;
в Кызылординской области – 31;
в Мангистауской области – 46;
в Павлодарской области – 102;
в СКО – 25;
в Туркестанской области – 48.
В Казахстане за сутки 2704 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 310 168 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 472 человека (38 955 КВИ+ и 517 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 193 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 774 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 180 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 мая 2021 года зарегистрировано 4017 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 мая от КВИ скончались 33 человека.
На 12 мая 2021 года зарегистрировано 127 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 884, случаев с летальным исходом – 851, всего выздоровели – 52 516 человек.
1 790 356 человек провакцинировано в Казахстане на 13 мая 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская области.
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