Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 мая

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НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - По состоянию на 23.59 13 мая 2021 года в Казахстане подтверждено 353 140 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 452;

в городе Алматы – 557;

в городе Шымкенте – 125;

в Акмолинской области – 130;

в Актюбинской области - 102;

в Алматинской области – 222;

в Атырауской области – 75;

в ВКО – 102;

в Жамбылской области – 34;

в ЗКО – 123;

в Карагандинской области – 348;

в Костанайской области – 27;

в Кызылординской области – 31;

в Мангистауской области – 46;

в Павлодарской области – 102;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 48.

В Казахстане за сутки 2704 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 310 168 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 472 человека (38 955 КВИ+ и 517 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 193 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 774 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 180 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 мая 2021 года зарегистрировано 4017 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 мая от КВИ скончались 33 человека.

На 12 мая 2021 года зарегистрировано 127 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 884, случаев с летальным исходом – 851, всего выздоровели – 52 516 человек.

1 790 356 человек провакцинировано в Казахстане на 13 мая 2021 года.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 мая 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне – Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне – Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская и Кызылординская области.

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