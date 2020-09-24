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За сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

23.09.2020 8209
Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 29;
 
город Шымкент - 18;
 
Актюбинская область - 3;
 
Атырауская область - 1;
 
Восточно-Казахстанская область - 22;
 
Жамбылская область - 34;
 
Западно-Казахстанская область - 43;
 
Костанайская область - 2;
 
Кызылординская область - 1;
 
Павлодарская область - 1;
 
Туркестанская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 219.
 
Напомним: по состоянию на 23.59 22 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 450 заболевших коронавирусом.
 

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