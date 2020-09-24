За сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Алматы - 29;
город Шымкент - 18;
Актюбинская область - 3;
Атырауская область - 1;
Восточно-Казахстанская область - 22;
Жамбылская область - 34;
Западно-Казахстанская область - 43;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 1;
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 219.
Напомним: по состоянию на 23.59 22 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 450 заболевших коронавирусом.
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