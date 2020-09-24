За сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 155 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Алматы - 29;

город Шымкент - 18;

Актюбинская область - 3;

Атырауская область - 1;

Восточно-Казахстанская область - 22;

Жамбылская область - 34;

Западно-Казахстанская область - 43;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 1;

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 219.

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