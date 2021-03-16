Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 марта

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 марта 2021 года в Казахстане зарегистрирован 224 731 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них:

в городе Алматы – 27 703 (+342);

в городе Нур-Султане – 26 606 (+157);

в ВКО – 22 473 (+20);

в Павлодарской области – 18 509 (+46);

в Атырауской области – 17 710 (+41);

в Карагандинской области – 16 195 (+84);

в Акмолинской области – 14 515 (+61);

в ЗКО – 13 827 (+32);

в Костанайской области – 13 118 (+49);

в СКО – 12 745 (+17);

в Алматинской области – 11 711 (+92);

в городе Шымкенте – 6372 (+21);

в Жамбылской области – 6148 (+20);

в Актюбинской области – 4522 (+18);

в Туркестанской области – 4361 (+9);

в Мангистауской области – 4298 (+0),

в Кызылординской области – 3918 (+2).

В Казахстане за сутки 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 206 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человек (15 043 КВИ+ и 4 086 КВИ-), из них в стационарах находится 5285 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 844 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 231 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 38 пациентов.

На 13 марта 2021 года зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 174 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 810, случаев с летальным исходом – 655, всего выздоровели – 45 069 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 марта зарегистрировано 2856 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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