Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них:
в городе Алматы – 27 703 (+342);
в городе Нур-Султане – 26 606 (+157);
в ВКО – 22 473 (+20);
в Павлодарской области – 18 509 (+46);
в Атырауской области – 17 710 (+41);
в Карагандинской области – 16 195 (+84);
в Акмолинской области – 14 515 (+61);
в ЗКО – 13 827 (+32);
в Костанайской области – 13 118 (+49);
в СКО – 12 745 (+17);
в Алматинской области – 11 711 (+92);
в городе Шымкенте – 6372 (+21);
в Жамбылской области – 6148 (+20);
в Актюбинской области – 4522 (+18);
в Туркестанской области – 4361 (+9);
в Мангистауской области – 4298 (+0),
в Кызылординской области – 3918 (+2).
В Казахстане за сутки 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 206 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 15 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 129 человек (15 043 КВИ+ и 4 086 КВИ-), из них в стационарах находится 5285 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 844 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 231 пациент;
• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 38 пациентов.
На 13 марта 2021 года зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 174 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 810, случаев с летальным исходом – 655, всего выздоровели – 45 069 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 марта зарегистрировано 2856 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства