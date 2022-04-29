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За сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом

28.04.2022, 09:04 7286
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 504 случая КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, также за сутки зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1654 человека (800 КВИ+ и 854 КВИ-), из них в стационарах находятся - 90 пациентов, на амбулаторном уровне - 1564 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане I компонентом вакцины от коронавируса провакцинировано 9 482 101 человек, II компонентом - 9 239 468 человек. Ревакцинировано - 3 913 289 человек.
 

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В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

29.04.2022, 09:12 2436
В Казахстане зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 521 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 13 660 летальных случаев от КВИ+ (с 13 марта 2020 года по 28 апреля 2022 года) и 5353 от КВИ- (с 1 августа 2020 года по 27 апреля 2022 года).
 
На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1666 человек (806 - КВИ+ и 860 - КВИ-), из них в стационарах находится - 90 пациентов, на амбулаторном уровне - 1576 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
На 29 апреля 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 483 123 человека, II компонентом - 9 241 702 человека. Ревакцинировано - 3 938 722 человека.
 

Главный санврач Казахстана рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу

28.04.2022, 14:02 5891
Главный санврач Казахстана рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане и озвучила два возможных сценария развития ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, сейчас многое зависит от уровня коллективного иммунитета. В Казахстане удалось добиться 50% коллективного иммунитета, и важно поддерживать этот уровень и дальше.
 

Чем больше людей вакцинируется, тем ниже будет уровень заболеваемости. Многое зависит от нас и сохранности уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно вакцинироваться и ревакцинироваться. Как будет коронавирус развиваться сейчас, доподлинно никто не знает", - цитирует Sputnik.kz Есмагамбетову.

 
Она уточнила, что сейчас вирус COVID-19 продолжает мутировать, но свойства вируса и его патогенность снижаются, что является положительным моментом. Однако мутирование вируса настораживает врачей.
 
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в свою очередь отметила, что сейчас в Китае идет рост количества заражений коронавирусом штамма "омикрон" и "стелс-омикрон". В сутки заболевают около 30 тысяч человек, из-за чего страна принимает жесткие меры.
 

Мы следим за ситуацией. Ежемесячно все положительные тесты смотрим на "омикрон" и подвиды, в том числе подвиды, которые зарегистрировали в Китае. Диагностика имеется, мы за этим следим. Если войдет какой-то новый вид коронавирусной инфекции, он может дать подъем, или тот коллективный иммунитет у нашего населения, который сегодня есть, сработать - и он пройдет как простудное заболевание", - уточнила глава Минздрава.

 
По ее словам, в стране имеется достаточный запас вакцин от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день закуплено порядка 4,5 млн доз вакцины.
 

Данного объема на сегодняшний день достаточно. Сейчас будем смотреть за освоением, потребностью в вакцинах, как население пойдет на вакцинацию, все зависит от этого. На сегодняшний день все вакцины закуплены, новый закуп пока не планируется", - цитирует Гиният Zakon.kz.

 
Как отметила Айжан Есмагамбетова, после использования зарубежных препаратов Минздрав перейдет на исключительный закуп отечественной вакцины QazVac. 
 
По ее словам, сейчас в Казахстане имеется свыше 4 млн доз вакцин от коронавируса. Среди них - 1,8 млн доз китайской вакцины Sinopharm, 1,5 млн доз вакцины Pfizer и 800 тысяч доз казахстанской вакцины QazVac.
 

Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации. Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину "Спутник V" мы закупать не планируем. Сейчас Карагандинский фармкомбинат производит лекарства, которые производил и до начала производства вакцины. Вакцины сейчас на Карагандинском фармзаводе не производится", - сказал главный госсанврач Казахстана.

 
Айжан Есмагамбетова также отметила, что имеющегося объема вакцины хватит до октября нынешнего года. После Минздрав республики не планирует закупать иностранную вакцину для бесплатной вакцинации взрослого населения страны против коронавируса.
 
Вакцину зарубежного производства будут завозить только для вакцинации и ревакцинации несовершеннолетних. Взрослые казахстанцы будут бесплатно вакцинироваться/ревакцинироваться отечественной вакциной QazVac либо любой другой вакциной на платной основе, после того как производители зайдут на коммерческий рынок республики.
 
Кроме того, главный государственный санитарный врач сообщила, что Министерство здравоохранения Казахстана поддерживает подписание соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. 
 
По ее словам, сейчас соглашение через МИД Казахстана поступило в Министерство здравоохранения Казахстана, а также в Министерство цифрового развития для урегулирования вопросов использования информационных систем.
 
О сроках реализации признания паспортов главный санврач ответить не смогла.
 
Сейчас все прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе граждане России, должны предоставить ПЦР-справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языках.
 
Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев COVID-19

27.04.2022, 10:01 10451
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 489 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 21 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровело 1 291 030 человек.
 
На 26 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 481 030 человек, 2-м компонентом - 9 237 023 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом

26.04.2022, 09:02 14091
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 473 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 4,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 009 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 480 188 человек, 2-м компонентом - 9 234 609 человек.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

25.04.2022, 09:19 17531
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 465 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
23 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 664.
 
На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них: в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 1599 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 24 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 479 958 человек, 2-м компонентом - 9 233 957 человек.
 
В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 997 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы Казахстана.
 

В Казахстане за сутки выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19

24.04.2022, 12:54 21056
НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии было подтверждено 1 305 457 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в Нур-Султане - 3,
 
в Алматы - 5,
 
в Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ сообщает, что за сутки в Казахстане 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 290 988 человек. 
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса на 23 апреля, 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 479 366 человек, 2-м - 9 232 603 человека. 
 
22 апреля 2022 года зафиксировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 31 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 892, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 644.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания КВИ

23.04.2022, 09:26 26716
В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания КВИ
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 447 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 2,
  • в городе Алматы - 4,
  • в Акмолинской области - 1.
 
В Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 290 975 человек от COVID-19. 
 
На 22 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 478 042 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 229 896 человек.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологическоий ситуации на 23 апреля все регионы страны находятся в "зеленой" зоне
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом

22.04.2022, 08:46 29716
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 440 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 964 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 21 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 477 068 человек, 2-м - 9 227 495 человек.
 
На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1738 человек (816 КВИ+ и 922 КВИ-), из них: в стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 1638 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
20 апреля 2022 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 25 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 875, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 600.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

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