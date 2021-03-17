Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 марта

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:
в городе Алматы – 28 000 (+297);
в городе Нур-Султане – 26 733 (+127);
в ВКО – 22 491 (+18);
в Павлодарской области – 18 552 (+43);
в Атырауской области – 17 758 (+48);
в Карагандинской области – 16 287 (+92);
в Акмолинской области – 14 578 (+63);
в ЗКО – 13 878 (+51);
в Костанайской области – 13 165 (+47);
в СКО – 12 757 (+12);
в Алматинской области – 11 810 (+99);
в городе Шымкенте – 6389 (+17);
в Жамбылской области – 6167 (+19);
в Актюбинской области – 4531 (+9);
в Туркестанской области – 4370 (+9);
в Мангистауской области – 4300 (+2);
в Кызылординской области – 3919 (+1).
В Казахстане за сутки 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 207 371 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 375 человек (15 449 КВИ+ и 3926 КВИ-), из них в стационарах находятся 5163 пациента, на амбулаторном уровне – 14 212 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 239 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 36 пациентов.
На 14 марта 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 166 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 817, случаев с летальным исходом – 656, всего выздоровели – 45 235 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 марта зарегистрировано 2865 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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