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Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 марта

16.03.2021 20548
Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 марта
Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:
 
в городе Алматы – 28 000 (+297);
 
в городе Нур-Султане – 26 733 (+127);
 
в ВКО – 22 491 (+18);
 
в Павлодарской области – 18 552 (+43);
 
в Атырауской области – 17 758 (+48);
 
в Карагандинской области – 16 287 (+92);
 
в Акмолинской области – 14 578 (+63);
 
в ЗКО – 13 878 (+51);
 
в Костанайской области – 13 165 (+47);
 
в СКО – 12 757 (+12);
 
в Алматинской области – 11 810 (+99);
 
в городе Шымкенте – 6389 (+17);
 
в Жамбылской области – 6167 (+19);
 
в Актюбинской области – 4531 (+9);
 
в Туркестанской области – 4370 (+9);
 
в Мангистауской области – 4300 (+2);
 
в Кызылординской области – 3919 (+1).
 
В Казахстане за сутки 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 207 371 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 375 человек (15 449 КВИ+ и 3926 КВИ-), из них в стационарах находятся 5163 пациента, на амбулаторном уровне – 14 212 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 239 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;
 
• на аппарате ИВЛ – 36 пациентов.
 
На 14 марта 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 166 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 817, случаев с летальным исходом –  656, всего выздоровели – 45 235 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 марта зарегистрировано 2865 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. 
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

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