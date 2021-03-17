Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 марта

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 225 685 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 225 685 случаев, из них:

в городе Алматы – 28 000 (+297);

в городе Нур-Султане – 26 733 (+127);

в ВКО – 22 491 (+18);

в Павлодарской области – 18 552 (+43);

в Атырауской области – 17 758 (+48);

в Карагандинской области – 16 287 (+92);

в Акмолинской области – 14 578 (+63);

в ЗКО – 13 878 (+51);

в Костанайской области – 13 165 (+47);

в СКО – 12 757 (+12);

в Алматинской области – 11 810 (+99);

в городе Шымкенте – 6389 (+17);

в Жамбылской области – 6167 (+19);

в Актюбинской области – 4531 (+9);

в Туркестанской области – 4370 (+9);

в Мангистауской области – 4300 (+2);

в Кызылординской области – 3919 (+1).

В Казахстане за сутки 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 207 371 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 375 человек (15 449 КВИ+ и 3926 КВИ-), из них в стационарах находятся 5163 пациента, на амбулаторном уровне – 14 212 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 239 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 36 пациентов.

На 14 марта 2021 года зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 166 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 817, случаев с летальным исходом – 656, всего выздоровели – 45 235 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 марта зарегистрировано 2865 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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