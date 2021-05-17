Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 мая

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НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - За сутки коронавирус выявили еще у 2459 человек в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране подтверждено 358 104 случая, из них: в Нур-Султане - 400, Алматы - 591, Шымкенте - 101, Акмолинской области - 149, Актюбинской области - 89, Алматинской области - 209, Атырауской области - 75, Восточно-Казахстанской области - 93, Жамбылской области - 33, Западно-Казахстанской области - 114, Карагандинской области - 359, Костанайской области - 30, Кызылординской области - 34, Мангистауской области - 65, Павлодарской области - 72, Северо-Казахстанской области - 14, Туркестанской области - 31.

За прошедшие сутки в Казахстане 3166 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: в Нур-Султане - 499, Алматы - 1009, Акмолинской области - 341, Алматинской области - 328, Атырауской области - 161, Восточно-Казахстанской области - 142, Жамбылской области - 75, Западно-Казахстанской области - 45, Карагандинской области - 346, Костанайской области - 25, Кызылординской области - 57, Мангистауской области - 56, Павлодарской области - 33, Северо-Казахстанской области - 10, Туркестанской области - 39. Итого выздоровевших в Казахстане - 316 003.

Зафиксировано 118 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, за сутки умерли два пациента, 85 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 54 132, летальных случаев - 854, выздоровевших - 52 700.

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