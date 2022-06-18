В Казахстане за сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 917 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 10, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Павлодарской области - 1, в СКО - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

15 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегитсрировано.

На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (131 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 41 пациент, на амбулаторном уровне - 138 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 17 июня I компонентом провакцинированы 9 517 563 человека, II компонентом - 9 296 347 человек. Ревакцинированы 4 669 252 человека.