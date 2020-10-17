В Карагандинской области с 19 октября установят санитарные посты

Караганда. 16 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области решили усилить карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 19 октября по периметру области появятся восемь санитарных постов, где будут дежурить сотрудники полиции и медики, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Юрий Залыгин.

В связи с ростом заболеваемости в соседних областях, в качестве превентивной меры, принято решение с нля часов 19 октября установить в регионе санитарные посты. Их будет восемь: в Жезказгане, Улытауском, Нуринском, Осакаровском, Бухаржырауском, Каркаралинском районах и в Приозёрске.

Состояние здоровья водителей и пассажиров будут проверять медики совместно с сотрудниками полиции. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование.

В подъездах, лифтах и паркингах будет не менее двух раз в сутки проводиться профилактическая дезинфекция и влажная уборка.

Ежедневно будут дезинфицировать детские и дворовые площадки.

Людям старше 65 лет рекомендовано ограничить передвижение.

На государственных предприятиях и в организациях 50% служащих должны перевести на удалённый формат работы (при штате более 30 сотрудников).

Требуется усилить информационную работу с туристами, выезжающими за рубеж.

Предложено установить видеокамеры в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, сетевых магазинах, пунктах общественного питания (где более 50 посадочных мест) для фиксации нарушений в режиме реального времени.

На промышленных предприятиях, автовокзалах и автостанциях требуется установить стационарные тепловизоры и системы умного видеонаблюдения.

Будет решаться вопрос по дифференцированному графику работы предприятий и организаций с целью распределения нагрузки на пассажирский транспорт.

Руководителям промышленных предприятий необходимо организовать доставку своих сотрудников на работу и обратно домой.

В области волонтёры активизируют работу по оказанию помощи пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями.

Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима, санитарно-дезинфекционных требований.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому. По-прежнему не разрешена работа развлекательных заведений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и др.), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор.

За время карантина мобильными группами проведено 3440 рейдов с охватом более 17 000 объектов. Выявлено свыше 970 нарушений. В отношении нарушителей наложены штрафы на сумму более 101 миллиона тенге.

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача области призвал жителей соблюдать требования.

Вирус всё ещё остаётся опасным. Не выходите из дома без лишней надобности, избегайте мест массового скопления, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим", - подчеркнул Юрий Залыгин.

Ранее главный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об ограничительных карантинных мерах на территории области.

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