Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 ноября

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 15 511 (+63);
Алматы - 15 542 (+84);
Шымкент - 5323 (+8);
Акмолинская область - 4507 (+59);
Актюбинская область - 3434 (+3);
Алматинская область - 5495 (+22);
Атырауская область - 11 510 (+14);
Восточно-Казахстанская область - 14 877 (+227);
Жамбылская область - 4304 (+11);
Западно-Казахстанская область - 7687 (+44);
Карагандинская область - 10 919 (+20);
Костанайская область - 4624 (+72);
Кызылординская область - 3280 (+6);
Мангистауская область - 3422 (+2);
Павлодарская область - 5389 (+95);
Северо-Казахстанская область - 5432 (+87);
Туркестанская область - 3454 (+5).
За сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 412 человек. В Нур-Султане - 33, в Алматы - 22, в Акмолинской области - 87, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 1, в ВКО - 88, в ЗКО - 11, в Карагандинской области - 9, в Костанайской области - 82, в Павлодарской области - 11, в СКО - 62, в Туркестанской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 895 человек.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 838 человек, среди которых 511 детей. В стационарах находятся 3127 пациентов, на амбулаторном уровне - 7711 человек. 224 человека находятся в тяжелом состоянии, 24 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровел 91 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 002, случаев с летальным исходом - 425, выздоровели 29 960 человек.
По данным Минздрава, за сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). Всего в Казахстане с 13 марта по 21 ноября зарегистрировано 1977 летальных случаев от коронавируса и 425 - от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.
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