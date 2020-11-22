Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 ноября

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Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 124 710 случаев коронавируса (с положительным результатом ПЦР-теста), передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 15 511 (+63);

Алматы - 15 542 (+84);

Шымкент - 5323 (+8);

Акмолинская область - 4507 (+59);

Актюбинская область - 3434 (+3);

Алматинская область - 5495 (+22);

Атырауская область - 11 510 (+14);

Восточно-Казахстанская область - 14 877 (+227);

Жамбылская область - 4304 (+11);

Западно-Казахстанская область - 7687 (+44);

Карагандинская область - 10 919 (+20);

Костанайская область - 4624 (+72);

Кызылординская область - 3280 (+6);

Мангистауская область - 3422 (+2);

Павлодарская область - 5389 (+95);

Северо-Казахстанская область - 5432 (+87);

Туркестанская область - 3454 (+5).

За сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 412 человек. В Нур-Султане - 33, в Алматы - 22, в Акмолинской области - 87, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 1, в ВКО - 88, в ЗКО - 11, в Карагандинской области - 9, в Костанайской области - 82, в Павлодарской области - 11, в СКО - 62, в Туркестанской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 895 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 838 человек, среди которых 511 детей. В стационарах находятся 3127 пациентов, на амбулаторном уровне - 7711 человек. 224 человека находятся в тяжелом состоянии, 24 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровел 91 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 002, случаев с летальным исходом - 425, выздоровели 29 960 человек.

По данным Минздрава, за сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест). Всего в Казахстане с 13 марта по 21 ноября зарегистрировано 1977 летальных случаев от коронавируса и 425 - от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции.

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