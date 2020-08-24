230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 20 / 5;

город Алматы - 38 / 16;

город Шымкент - 4 / 0;

Акмолинская область - 13 / 7;

Актюбинская область - 5 / 3;

Алматинская область - 4 / 1;

Атырауская область - 15 / 12;

Восточно-Казахстанская область - 28 / 6;

Жамбылская область - 8 / 7;

Западно-Казахстанская область - 15 / 8;

Карагандинская область - 20 / 10;

Костанайская область - 11 / 1;

Кызылординская область - 2 / 2;

Мангистауская область - 10 / 10;

Павлодарская область - 14 / 3;

Северо-Казахстанская область - 13 / 7;

Туркестанская область - 10 / 7.

Всего в стране выявлены 104 543 заболевших.

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