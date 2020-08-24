230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 20 / 5;
город Алматы - 38 / 16;
город Шымкент - 4 / 0;
Акмолинская область - 13 / 7;
Актюбинская область - 5 / 3;
Алматинская область - 4 / 1;
Атырауская область - 15 / 12;
Восточно-Казахстанская область - 28 / 6;
Жамбылская область - 8 / 7;
Западно-Казахстанская область - 15 / 8;
Карагандинская область - 20 / 10;
Костанайская область - 11 / 1;
Кызылординская область - 2 / 2;
Мангистауская область - 10 / 10;
Павлодарская область - 14 / 3;
Северо-Казахстанская область - 13 / 7;
Туркестанская область - 10 / 7.
Всего в стране выявлены 104 543 заболевших.
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