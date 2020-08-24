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230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

23.08.2020, 09:09 21844
230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 20 / 5;
 
город Алматы - 38 / 16;
 
город Шымкент - 4 / 0;
 
Акмолинская область - 13 / 7;
 
Актюбинская область - 5 / 3;
 
Алматинская область - 4 / 1;
 
Атырауская область - 15 / 12;
 
Восточно-Казахстанская область - 28 / 6;
 
Жамбылская область - 8 / 7;
 
Западно-Казахстанская область - 15 / 8;
 
Карагандинская область - 20 / 10;
 
Костанайская область - 11 / 1;
 
Кызылординская область - 2 / 2;
 
Мангистауская область - 10 / 10;
 
Павлодарская область - 14 / 3;
 
Северо-Казахстанская область - 13 / 7;
 
Туркестанская область - 10 / 7.
 
Всего в стране выявлены 104 543 заболевших.
 

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