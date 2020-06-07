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За сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией

05.06.2020, 08:35 7777
Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 июня 2020 года в Казахстане выявлено 12 312 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%, сообщается на портале Coronavirus2020.kz.
 
В разрезе регионов:
 
город Алматы - 49 (1,8%);
 
Карагандинская область - 48 (4,7%);
 
город Нур-Султан - 35 (1,5%);
 
Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%);
 
город Шымкент - 15 (1,7%);
 
Алматинская область - 11 (2,7%);
 
Мангистауская область - 11 (3,6%);
 
Атырауская область - 10 (0,9%);
 
Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%);
 
Жамбылская область - 7 (1,7%);
 
Актюбинская область - 6 (1,6%);
 
Акмолинская область - 5 (3,0%);
 
Павлодарская область - 5 (2,2%);
 
Туркестанская область - 5 (1,3%);
 
Костанайская область - 4 (2,1%);
 
Кызылординская область - 3 (0,7%).
 
Всего в стране выявлено 12 312 заболевших, 6606 выздоровели, 52 скончались.
 

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