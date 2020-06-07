За сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 июня 2020 года в Казахстане выявлено 12 312 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%, сообщается на портале Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Алматы - 49 (1,8%);

Карагандинская область - 48 (4,7%);

город Нур-Султан - 35 (1,5%);

Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%);

город Шымкент - 15 (1,7%);

Алматинская область - 11 (2,7%);

Мангистауская область - 11 (3,6%);

Атырауская область - 10 (0,9%);

Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%);

Жамбылская область - 7 (1,7%);

Актюбинская область - 6 (1,6%);

Акмолинская область - 5 (3,0%);

Павлодарская область - 5 (2,2%);

Туркестанская область - 5 (1,3%);

Костанайская область - 4 (2,1%);

Кызылординская область - 3 (0,7%).

Всего в стране выявлено 12 312 заболевших, 6606 выздоровели, 52 скончались

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