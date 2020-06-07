За сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 июня 2020 года в Казахстане выявлено 12 312 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,0%, сообщается на портале Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Алматы - 49 (1,8%);
Карагандинская область - 48 (4,7%);
город Нур-Султан - 35 (1,5%);
Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%);
город Шымкент - 15 (1,7%);
Алматинская область - 11 (2,7%);
Мангистауская область - 11 (3,6%);
Атырауская область - 10 (0,9%);
Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%);
Жамбылская область - 7 (1,7%);
Актюбинская область - 6 (1,6%);
Акмолинская область - 5 (3,0%);
Павлодарская область - 5 (2,2%);
Туркестанская область - 5 (1,3%);
Костанайская область - 4 (2,1%);
Кызылординская область - 3 (0,7%).
Всего в стране выявлено 12 312 заболевших, 6606 выздоровели, 52 скончались.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства