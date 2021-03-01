Сводка эпидситуации в РК на 28 февраля

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане выявлен 791 случай коронавируса и 58 случаев пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Больше всего в Алматы - 99 заболевших. Общее число - 24 977.

В Нур-Султане - 92 заболевших. Общее число случаев - 25 053. В связи с этим столица Казахстана перешла в красную зону риска заражения коронавирусом.

Новые случаи в остальных регионах:

Шымкент - 24;

Акмолинская область - 70;

Актюбинская область - 11;

Алматинская область - 69;

Атырауская область - 46;

Восточно-Казахстанская область - 53;

Жамбылская область - 12;

Западно-Казахстанская область - 63;

Карагандинская область - 53;

Костанайская область - 63;

Кызылординская область - 6;

Мангистауская область - 7;

Павлодарская область - 80;

Северо-Казахстанская область - 35;

Туркестанская область - 8.

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало ежесуточную статистику по смертности от коронавируса и от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. По данным ведомства, от COVID-19 в Казахстане за сутки скончались 13 человек, от пневмонии - двое. Накануне сообщалось о смерти десяти человек - все они умерли от COVID-19.

По состоянию на 28 февраля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 280 человек (из них 13 711 - с положительным результатом анализа на COVID-19, а 6569 человек - с отрицательным (коронавирусная пневмония). Из них в стационарах находятся 4483 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 15 797 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 249 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;

на аппарате искусственной вентиляции легких - 42 пациента.

С начала пандемии весной прошлого года от коронавируса в Казахстане скончались 2756 человек, от пневмонии (с августа) - 622 человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства