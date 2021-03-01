Сводка эпидситуации в РК на 28 февраля

Больше всего в Алматы - 99 заболевших. Общее число - 24 977.
В Нур-Султане - 92 заболевших. Общее число случаев - 25 053. В связи с этим столица Казахстана перешла в красную зону риска заражения коронавирусом.
Новые случаи в остальных регионах:
Шымкент - 24;
Акмолинская область - 70;
Актюбинская область - 11;
Алматинская область - 69;
Атырауская область - 46;
Восточно-Казахстанская область - 53;
Жамбылская область - 12;
Западно-Казахстанская область - 63;
Карагандинская область - 53;
Костанайская область - 63;
Кызылординская область - 6;
Мангистауская область - 7;
Павлодарская область - 80;
Северо-Казахстанская область - 35;
Туркестанская область - 8.
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало ежесуточную статистику по смертности от коронавируса и от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. По данным ведомства, от COVID-19 в Казахстане за сутки скончались 13 человек, от пневмонии - двое. Накануне сообщалось о смерти десяти человек - все они умерли от COVID-19.
По состоянию на 28 февраля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 280 человек (из них 13 711 - с положительным результатом анализа на COVID-19, а 6569 человек - с отрицательным (коронавирусная пневмония). Из них в стационарах находятся 4483 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 15 797 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 249 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;
на аппарате искусственной вентиляции легких - 42 пациента.
С начала пандемии весной прошлого года от коронавируса в Казахстане скончались 2756 человек, от пневмонии (с августа) - 622 человека.
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