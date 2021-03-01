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Сводка эпидситуации в РК на 28 февраля

28.02.2021 14608
Сводка эпидситуации в РК на 28 февраля
Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане выявлен 791 случай коронавируса и 58 случаев пневмонии, передает Kazakhstan Today.
 
Больше всего в Алматы - 99 заболевших. Общее число - 24 977.
 
В Нур-Султане - 92 заболевших. Общее число случаев - 25 053. В связи с этим столица Казахстана перешла в красную зону риска заражения коронавирусом.
 
Новые случаи в остальных регионах:
 
Шымкент - 24;
 
Акмолинская область - 70;
 
Актюбинская область - 11;
 
Алматинская область - 69;
 
Атырауская область - 46;
 
Восточно-Казахстанская область - 53;
 
Жамбылская область - 12;
 
Западно-Казахстанская область - 63;
 
Карагандинская область - 53;
 
Костанайская область - 63;
 
Кызылординская область - 6;
 
Мангистауская область - 7;
 
Павлодарская область - 80;
 
Северо-Казахстанская область - 35;
 
Туркестанская область - 8.
 
Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало ежесуточную статистику по смертности от коронавируса и от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. По данным ведомства, от COVID-19 в Казахстане за сутки скончались 13 человек, от пневмонии - двое. Накануне сообщалось о смерти десяти человек - все они умерли от COVID-19.
 
По состоянию на 28 февраля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 20 280 человек (из них 13 711 - с положительным результатом анализа на COVID-19, а 6569 человек - с отрицательным (коронавирусная пневмония). Из них в стационарах находятся 4483 пациента, на амбулаторном уровне лечение получают 15 797 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 249 пациентов;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;
 
на аппарате искусственной вентиляции легких - 42 пациента.
 
С начала пандемии весной прошлого года от коронавируса в Казахстане скончались 2756 человек, от пневмонии (с августа) - 622 человека.
 

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