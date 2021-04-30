Сводка эпидситуации в Казахстане на 29 апреля

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 28 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 316 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2883 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 316 695 случаев, из них:

в городе Алматы – 53 144 (+695);

в городе Нур-Султане – 44 562 (+584);

в ВКО – 24 745 (+92);

в Карагандинской области – 23 100 (+258);

в Атырауской области – 21 783 (+110);

в Алматинской области – 20 944 (+185);

в Павлодарской области – 20 527 (+112);

в ЗКО – 19 030 (+153);

в Акмолинской области – 18 146 (+140);

в Костанайской области – 14 683 (+25);

в СКО – 13 939 (+27);

в городе Шымкенте – 9226 (+114);

в Актюбинской области – 8984 (+128);

в Жамбылской области – 7737 (+79);

в Мангистауской области – 5618 (+62);

в Туркестанской области – 5370 (+42);

в Кызылординской области – 5427 (+77).

В Казахстане за сутки 2850 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 271 289 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 526 человек (42 038 КВИ+ и 488 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 709 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 817 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 28 апреля зарегистрировано 3638 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 апреля от КВИ скончались 17 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 760 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 199 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 114 пациентов.

На 27 апреля 2021 года зарегистрировано 112 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 83 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 739, случаев с летальным исходом – 791, всего выздоровели – 51 460 человек.

На 29 апреля 1 092 757 человек провакцинировано в РК.





В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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