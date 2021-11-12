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Более 30 тыс. родителей в Алматы согласились на вакцинацию детей от КВИ

11.11.2021, 15:01 63262
Более 30 тыс. родителей в Алматы согласились на вакцинацию детей от КВИ
Фото: из открытый источников
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - В Алматы начинается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила сегодня на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, накануне в город была доставлена первая партия вакцины Pfizer в объеме 46 800 доз первого и второго компонента
 

Вакцины поступили на централизованный склад управления общественного здоровья, сегодня и завтра ее выдадут медицинским организациям. На сегодня уже есть четкие инструкции по хранению и транспортировке данной вакцины. Все подготовительные работы проведены, закуплены морозильное оборудование и шприцы, медицинский персонал обучен по обращению с вакциной", - проинформировала она.

 
В первую очередь от коронавируса вакцинируют подростков 16-18 лет, далее последовательно детей других возрастных групп - 15, 14, 13 и 12 лет. 
 

На сегодня сформированы списки подростков, родители которых дали согласие на вакцинацию детей. Каждый день эта цифра стабильно увеличивается. Привиться можно будет как по месту учебы, так и в медорганизациях. Каждая школа имеет медицинский кабинет, поэтому возможность вакцинации в школах есть, проводить ее будут медики выездных бригад из поликлиник", - уточнила Калыкова.

 
В свою очередь заместитель руководителя управления общественного здоровья Светлана Султангазиева сообщила, что в Алматы более 170 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет. 
 

Примерно 20% родителей, а это более 30 тыс. детей, согласились на вакцинацию. Вакцина будет направлена в 20 городских поликлиник, затем медики будут собирать данные со школ. Перед вакцинацией будет проходить обязательный осмотр, а после прививки ребенка в другом кабинете в течение получаса будет наблюдать второй врач", - пояснила она.

 
По информации акимата города, в школах вакцина храниться не будет, ее будут доставлять в соответствии со списками. 
 
На сегодня вакцинацию беременных женщин от коронавируса проводят более чем в 20 странах. Прежде проведено большое количество исследований. Как подчеркнула Султангазиева, в РК на фоне коронавируса зафиксировано большое число осложнений у беременных женщин. Поэтому УОЗ рекомендуем получить прививки двумя компонентами в промежутке от 16 до 37 недель беременности. Также рекомендовано вакцинироваться женщинам в период лактации по истечении 42 дней после родов.
 
Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.
 
 

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В столичные ТРЦ можно будет попасть только при наличии "зеленого" статуса

11.11.2021, 20:48 31321
В столичные ТРЦ можно будет попасть только при наличии "зеленого" статуса
Фото: rus.azattyq-ruhy.kz
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление об ограничительных мерах в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, ТРЦ города могут работать в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания).
 
Постановление вступает в силу с 15 ноября.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
 
По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане подтверждено 952 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 127.
 

В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19

11.11.2021, 12:53 77005
В Таразе запустили производство экспресс-тестов на определение антигена COVID-19
Фото: primeminister.kz
ТАРАЗ. 11 НОЯБРЯ - В рамках рабочего визита в Жамбылскую область преьмер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил ТОО "Амир и Д" по производству медизделий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ТОО "Амир и Д" в октябре текущего года начало производство экспресс-тестов для определения антигена COVID-19. 
 

Всего здесь планируется производить свыше 200 наименований экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, кардиологических маркеров, наркотических веществ, аллергенов и др. Производственная мощность составит 15 млн экспресс-тестов и 1,5 млн контрольных растворов в год", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Также глава правительства посетил СЭЗ "Химический парк Тараз" в Шуском районе. Премьеру презентовали перспективные инвестиционные проекты в химической и пищевой промышленности на общую сумму 143,3 млрд тенге.
 
Так, проект по производству цианида натрия мощностью 25 тыс. тонн в год планируется завершить до конца 2023 года. Продукция предприятия полностью обеспечит внутренние потребности РК, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии и ЕАЭС. 
 
Одним из крупнейших проектов в сфере АПК Казахстана является строительство сахарного завода мощностью 148,8 тыс. тонн белого сахара в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Проект будет полностью обеспечен собственным сырьем.
 
По информации пресс-службы правительства, за десять месяцев 2021 года объем промышленного производства в Жамбылской области составил 491,1 млрд тенге, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 377,5 млрд тенге (+0,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 11,1%. Объем строительства вырос на 7,3%, в регионе введено в эксплуатацию 535,9 тыс. квадратных метров жилья (+16,4%).
 

МИД РФ: Россия поддерживает инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации

11.11.2021, 12:09 64801
МОСКВА. 11 НОЯБРЯ - Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет на этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - сказала Захарова.

 
По ее словам, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран". Захарова обратила внимание, в частности, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.
 

В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран", цитирует представителя российского МИД ТАСС


При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения. 

Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.

 

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