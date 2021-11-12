Более 30 тыс. родителей в Алматы согласились на вакцинацию детей от КВИ

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АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - В Алматы начинается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила сегодня на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, накануне в город была доставлена первая партия вакцины Pfizer в объеме 46 800 доз первого и второго компонента

Вакцины поступили на централизованный склад управления общественного здоровья, сегодня и завтра ее выдадут медицинским организациям. На сегодня уже есть четкие инструкции по хранению и транспортировке данной вакцины. Все подготовительные работы проведены, закуплены морозильное оборудование и шприцы, медицинский персонал обучен по обращению с вакциной", - проинформировала она.

В первую очередь от коронавируса вакцинируют подростков 16-18 лет, далее последовательно детей других возрастных групп - 15, 14, 13 и 12 лет.

На сегодня сформированы списки подростков, родители которых дали согласие на вакцинацию детей. Каждый день эта цифра стабильно увеличивается. Привиться можно будет как по месту учебы, так и в медорганизациях. Каждая школа имеет медицинский кабинет, поэтому возможность вакцинации в школах есть, проводить ее будут медики выездных бригад из поликлиник", - уточнила Калыкова.

В свою очередь заместитель руководителя управления общественного здоровья Светлана Султангазиева сообщила, что в Алматы более 170 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Примерно 20% родителей, а это более 30 тыс. детей, согласились на вакцинацию. Вакцина будет направлена в 20 городских поликлиник, затем медики будут собирать данные со школ. Перед вакцинацией будет проходить обязательный осмотр, а после прививки ребенка в другом кабинете в течение получаса будет наблюдать второй врач", - пояснила она.

По информации акимата города, в школах вакцина храниться не будет, ее будут доставлять в соответствии со списками.

На сегодня вакцинацию беременных женщин от коронавируса проводят более чем в 20 странах. Прежде проведено большое количество исследований. Как подчеркнула Султангазиева, в РК на фоне коронавируса зафиксировано большое число осложнений у беременных женщин. Поэтому УОЗ рекомендуем получить прививки двумя компонентами в промежутке от 16 до 37 недель беременности. Также рекомендовано вакцинироваться женщинам в период лактации по истечении 42 дней после родов.

Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.