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Очаги коронавируса выявили в 36 вахтовых поселках на Тенгизе

09.07.2020, 15:49 10612
Очаги коронавируса выявили в 36 вахтовых поселках на Тенгизе
Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Очаги коронавирусной инфекции выявили в 36 вахтовых поселках на Тенгизе. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент агентства.
 

Данные по Тенгизшевройлу с 8 апреля у меня есть. Зарегистрировано 2160 случаев коронавирусной инфекции, в том числе среди жителей Атырауской области - 1809 и среди демобилизованных - 351 случай", - сказал глава Минздрава.

 
По его информации, очаги инфекции зарегистрированы в 36 вахтовых поселках на месторождении Тенгиз, а также в 57 компаниях, осуществляющих деятельность на Тенгизе.
 

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