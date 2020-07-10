Очаги коронавируса выявили в 36 вахтовых поселках на Тенгизе

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Очаги коронавирусной инфекции выявили в 36 вахтовых поселках на Тенгизе. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент агентства.

Данные по Тенгизшевройлу с 8 апреля у меня есть. Зарегистрировано 2160 случаев коронавирусной инфекции, в том числе среди жителей Атырауской области - 1809 и среди демобилизованных - 351 случай", - сказал глава Минздрава.

По его информации, очаги инфекции зарегистрированы в 36 вахтовых поселках на месторождении Тенгиз , а также в 57 компаниях, осуществляющих деятельность на Тенгизе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства