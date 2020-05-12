Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 11 мая в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.



По информации оперштаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 8, городе Алматы - 10, в Акмолинской области - 1, Атырауской области - 3, Западно-Казахстанской области - 3, Костанайской области - 1, Мангистауской области - 8, Северо-Казахстанской области - 2.



Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5126:



Нур-Султан - 1074;



Алматы - 1590;



Шымкент - 233;



Акмолинская область - 110;



Актюбинская область - 172;



Алматинская область - 183;



Атырауская область - 302;



Восточно-Казахстанская область - 51;



Жамбылская область - 179;



Западно-Казахстанская область - 252;



Карагандинская область - 191;



Костанайская область - 62;



Кызылординская область - 229;



Мангистауская область - 128;



Павлодарская область - 154;



Северо-Казахстанская область - 36;



Туркестанская область - 180.



На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 283 тыс. человек скончались, более 1,4 млн человек излечились.



Ранее сообщалось, что в понедельник, 11 мая, Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.

"Глава государства планирует выступить на заседании с заявлением, в котором даст оценку текущей ситуации с коронавирусом и определит стратегию дальнейших действий правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения", - написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали.



Несмотря на прекращение режима ЧП, после 11 мая карантин продолжит действовать в городах и регионах страны. В частности, карантин сохранится в Алматы, Нур-Султане, Атырау и Мангистауской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства