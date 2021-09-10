3 миллиона доз вакцины Vero Сell поступили в Казахстан

Фото: страница Алексея Цоя в Facebook
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстан поступила очередная партия вакцины Vero Cell китайской компании Sinopharm, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он напомнил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Vero Cell - инактивированная двухдозная вакцина со сроком годности 24 месяца.
Министр также ответил в комментарии на вопрос пользователя: когда в Казахстан поступит вакцина Pfizer.
В 4-м квартале Pfizer будет", - ответил министр.
Ранее Алексей Цой заявил, что на начальном этапе, в октябре этого года Pfizer будет доступен только для детей и для беременных.
Не стоит рассчитывать на эту вакцину. Надо идти прямо сейчас и прививаться", - заявил глава Минздрава.
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