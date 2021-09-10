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3 миллиона доз вакцины Vero Сell поступили в Казахстан

09.09.2021, 18:09 7939
3 миллиона доз вакцины Vero Сell поступили в Казахстан
Фото: страница Алексея Цоя в Facebook
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстан поступила очередная партия вакцины Vero Cell китайской компании Sinopharm, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он напомнил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. 

Vero Cell - инактивированная двухдозная вакцина со сроком годности 24 месяца.

Министр также ответил в комментарии на вопрос пользователя: когда в Казахстан поступит вакцина Pfizer. 

В 4-м квартале Pfizer будет", - ответил министр. 


Ранее Алексей Цой заявил, что на начальном этапе, в октябре этого года Pfizer будет доступен только для детей и для беременных. 

Не стоит рассчитывать на эту вакцину. Надо идти прямо сейчас и прививаться", - заявил глава Минздрава.

 

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