3 миллиона доз вакцины Vero Сell поступили в Казахстан

Фото: страница Алексея Цоя в Facebook

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В Казахстан поступила очередная партия вакцины Vero Cell китайской компании Sinopharm, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Он напомнил, что вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения.





Vero Cell - инактивированная двухдозная вакцина со сроком годности 24 месяца.





Министр также ответил в комментарии на вопрос пользователя: когда в Казахстан поступит вакцина Pfizer.





В 4-м квартале Pfizer будет", - ответил министр.









Не стоит рассчитывать на эту вакцину. Надо идти прямо сейчас и прививаться", - заявил глава Минздрава.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства